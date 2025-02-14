Обмеження торговельної націнки на ліки в аптеках: як зміняться ціни у 2025 році

Аптека в Україні. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ціни на ліки в Україні знизяться вже у березні. Це стане можливим завдяки запровадженню цінових обмежень для аптек та гуртових постачальників.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також:

Як обмежать націнки в аптеках

За його словами, Кабінет Міністрів встановив граничну торговельну націнку на безрецептурні препарати — не більше 35%, а для рецептурних ліків запроваджено регресивну шкалу.

"Ідеться про обмеження максимальної торговельної націнки для аптек — не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату", — зазначив прем'єр.

Крім того, уряд посилить контроль за забезпеченістю лікарень ліками. Шмигаль наголосив, що пацієнти мають отримувати їх безкоштовно, оскільки держава покриває витрати у рамках програми медичних гарантій.

"Ціни на ліки, які за останні три роки суттєво зросли, вже в березні будуть знижені", — додав прем'єр-міністр.

Шмигаль також зазначив, що Кабмін працює над покращенням територіальної доступності ліків. За його словами, мобільні аптеки, запущені урядом минулого року, вже працюють у 650 населених пунктах, де відсутні стаціонарні аптеки.

Крім того, з липня 2025 року всі аптеки зобов’язані укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) і будуть відпускати товар за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, що президент Зеленський повідомив про майбутнє зниження цін на ліки в аптеках для українців. Вартість препаратів має зменшитися на 30%.

Крім того, уряд спростив умови для відкриття аптек у селах. Зокрема, скасовано вимоги до складних архітектурних перебудов приміщень, які раніше були обов’язковими для отримання ліцензії.