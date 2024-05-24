Новые тарифы на свет — сколько энергии потребляют домашние приборы и на чем можно сэкономить

Кабмин готовит повышение тарифов на электроэнергию уже с 1 июня ФОТО: УНИАН

В Украине готовятся к очередному этапу повышения цен на электроэнергию, который запланирован уже на июнь. Как именно будет происходить рост, пока достоверно не известно. На сегодня обсуждается сразу несколько возможных сценариев. Но всех их объединяет одно – повышение цены почти в два раза. Во сколько обойдутся домашние энергоприборы и на чем можно сэкономить.

Рост тарифа неизбежен

Едва украинцы смогли опомниться после прошлогоднего повышения тарифа, как в правительстве задумались поднять его снова. Напомним, с 1 июня 2023 года цена на электроэнергию для населения зафиксирована на уровне 2,64 грн/кВт·ч, в то время как льготные первые 250 кВт·ч ликвидированы. Но и нынешняя цена скоро будет пересмотрена.

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Сколько конкретно придется платить уже в июне — пока не ясно. В то же время, как говорит заместитель главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, обсуждается повышение вплоть до 4 грн.

"Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5–4 грн. То есть примерно в полтора раза", – заявил Кучеренко.

В то же время, его коллега по комитету Сергей Нагорняк называет более высокие цифры.

"Уже сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы уже с 1 июня до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно на развитие генерации", — сказал Нагорняк.

Как бы там ни было, очевидно одно — повышение будет. Причем очень скоро.

Сколько придется платить?

Очевидно, что потребление электроэнергии у всех разное и зависит от множества факторов, включая количество проживающих, тип и количество бытовых приборов, интенсивность их использования, а также наличие или отсутствие электроплиты. Тем не менее, для приблизительных расчетов можно воспользоваться усредненными данными. Давайте рассмотрим, сколько может стоить электроэнергия для однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартир при тарифе 4 грн за кВт·ч.

Для однокомнатной квартиры среднее потребление электроэнергии составляет от 150 до 250 кВт·ч в месяц. Если сейчас за такой объем потребления приходится платить от 396 до 660 грн, то при тарифе 4 грн за кВт·ч, ежемесячные затраты на электроэнергию будут колебаться в пределах от 600 до 1000 грн. Конечно, если вы активно используете множество бытовых приборов, сумма может быть больше, но для стандартного набора из холодильника, стиральной машины, телевизора и компьютера это вполне реалистичный диапазон (см. графику ниже).

Жители двух и трехкомнатных квартир обычно потребляют больше электроэнергии, поскольку в них может проживать больше людей и, соответственно, использоваться больше бытовых приборов. Среднее потребление для двухкомнатной квартиры составляет от 250 до 400 кВт·ч в месяц. Соответственно, при тарифе 4 грн за кВт·ч, ежемесячные затраты на электроэнергию вырастут с 660 - 1056 грн, — до 1000 - 1600 грн. Для трехкомнатной квартиры среднее потребление электроэнергии составляет от 350 до 600 кВт·ч в месяц. Соответственно, ежемесячные затраты на электроэнергию будут варьироваться от 1400 до 2400 грн (сейчас 940 - 1584 грн).

Какие электроприборы самые прожорливые

Сэкономить, безусловно, можно. Для этого полезно будет знать сколько электроэнергии тратят привычные всем приборы. Так, согласно нашим расчетам, даже базовое приготовление и разогревание пищи на одной конфорке в среднем по часу в день на протяжении месяца будет отнимать порядка 75–90 кВт·ч. Час работы электроплиты – в среднем 8 кВт·ч, одна конфорка "старой" ТЭНовой плиты – от 2 до 3 кВт·ч, а духовка этой же плиты – около 3,5 кВт·ч.

ГРАФИКА

Добавим к этому работу на компьютере, максимально возможное энергопотребление которого можно узнать по мощности блока питания. Оно варьируется примерно от 400 Вт, но это его пиковые значения. На самом деле, чтобы выяснить, сколько именно электроэнергии расходует персональный компьютер, необходимо просуммировать энергопотребление всех его комплектующих. Самыми активными потребителями являются процессор и видеокарта. Если компьютер нужен, только чтобы лазить в интернете и изредка гонять простенькие игры, получится около 220 Вт·ч. Если пользоваться компьютером в среднем два часа в день после работы и часов по пять по выходным, — 18,5 кВт·ч /мес. А вот если работать на дому по восемь часов в сутки, то выйдут все 50 кВт·ч.

Наконец, добавим бойлер. Допустим, вы, как прогрессивные европейцы, экономите воду, и вам на семью хватает одного 100-литрового бойлера в сутки. В таком случае ваш бойлер будет наполняться и подогревать новый объем один раз в сутки. Современные бойлеры объемом на 100 литров потребляют в среднем 2,4 кВт·ч. Нагрев 100 литров при заявленной мощности происходит в среднем за 2,5 часа и потребляет на это порядка 6 кВт·ч. Даже без учета энергозатрат на поддержание температуры внутри, такое удовольствие в месяц потянет на 180 кВт·ч.

Таким образом, если перевести кВт·ч в какую-то одну бытовую потребность, то выходит, что это довольно много. И для реальной жизни семьи, состоящей из трех и более человек, 300 кВт час — это минимум. При условии, что в доме нет таких излишеств, как теплые полы, а температура за окном не вынуждает использовать обогреватели или кондиционеры на полную мощность.