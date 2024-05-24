Нові тарифи на світ - скільки енергії споживають домашні прилади і на чому можна заощадити

Кабмін готує підвищення тарифів на електроенергію вже з 1 червня ФОТО: УНІАН

В Україні готуються до чергового етапу підвищення цін на електроенергію, який заплановано на червень. Як саме відбуватиметься зростання, поки достовірно не відомо. На сьогодні обговорюється одразу кілька можливих сценаріїв. Але всіх їх поєднує одне – підвищення ціни майже вдвічі. Скільки коштуватимуть домашні енергоприлади та на чому можна заощадити.

Зростання тарифу неминуче

Щойно українці змогли схаменутися після торішнього підвищення тарифу, як в уряді замислилися підняти його знову. Нагадаємо, з 1 червня 2023 року ціна на електроенергію для населення зафіксована на рівні 2,64 грн/кВт·год, тоді як пільгові перші 250 кВт·год ліквідовано. Але й нинішню ціну незабаром буде переглянуто.

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Скільки конкретно доведеться платити вже у червні — поки що не зрозуміло. Водночас як каже заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, обговорюється підвищення до 4 грн.

"Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5-4 грн. Тобто приблизно у півтора рази", — заявив Кучеренко.

Разом з тим, його колега з комітету Сергій Нагорняк називає вищі цифри.

"Вже зараз у Кабміні йдуть активні обговорення, щоб підняти тарифи вже з 1 червня до рівня 4,5-5 грн/кВт для побутових споживачів. Мабуть, таке рішення буде прийнято. Але важливо зауважити, що отримані кошти підуть не обслуговуючим компаніям саме на розвиток генерації", — сказав Нагорняк.

Хай там що очевидно одне — підвищення буде. Причому, дуже скоро.

Скільки доведеться платити?

Очевидно, що споживання електроенергії у всіх різне і залежить від багатьох факторів, включаючи кількість мешканців, тип і кількість побутових приладів, інтенсивність їх використання, а також наявність або відсутність електроплити. Проте для приблизних розрахунків можна скористатися усередненими даними. Розгляньмо, скільки може коштувати електроенергія для однокімнатної, двокімнатної та трикімнатної квартир при тарифі 4 грн за кВт·год.

Для однокімнатної квартири середнє споживання електроенергії становить від 150 до 250 кВт·год на місяць. Якщо зараз за такий обсяг споживання доводиться платити від 396 до 660 грн, то при тарифі 4 грн за кВт·год, щомісячні витрати на електроенергію коливатимуться в межах від 600 до 1000 грн. Звичайно, якщо ви активно використовуєте безліч побутових приладів, сума може бути більшою, але для стандартного набору з холодильника, пральної машини, телевізора та комп'ютера це цілком реалістичний діапазон (див. нижче).

Мешканці двох та трикімнатних квартир зазвичай споживають більше електроенергії, оскільки в них мешкає більше людей та, відповідно, використовується більше побутових приладів. Середнє споживання для двокімнатної квартири становить від 250 до 400 кВт·год на місяць. Відповідно, за тарифу 4 грн за кВт·год, щомісячні витрати на електроенергію зростуть з 660 – 1056 грн, — до 1000 – 1600 грн. Для трикімнатної квартири середнє споживання електроенергії становить від 350 до 600 кВт·год на місяць. Відповідно, щомісячні витрати на електроенергію варіюватимуться від 1400 до 2400 грн (зараз 940 – 1584 грн).

Які електроприлади найненажерливіші

Заощадити, безумовно, можна. Для цього корисно буде знати, скільки електроенергії витрачають звичні всім прилади. Так, згідно з нашими розрахунками, навіть базове приготування та розігрівання їжі на одній конфорці в середньому за годину на день протягом місяця забиратиме близько 75–90 кВт·год. Година роботи електроплити — в середньому 8 кВт·год, одна конфорка "старої" ТЕНової плити — від 2 до 3 кВт·год, а духовка цієї плити — близько 3,5 кВт·ч.



ГРАФІКА

Додамо до цього роботу на комп'ютері, максимально можливе енергоспоживання якого можна дізнатися за потужністю блока живлення. Воно варіюється приблизно від 400 Вт, але це його пікові значення. Насправді щоб з'ясувати, скільки саме електроенергії витрачає персональний комп'ютер, необхідно підсумувати енергоспоживання всіх комплектуючих. Найактивнішими споживачами є процесор та відеокарта. Якщо комп'ютер потрібен, щоб лазити в інтернеті й зрідка ганяти простенькі ігри, вийде близько 220 Вт·ч. Якщо користуватися комп'ютером у середньому дві години на день після роботи та годин по п'ять у вихідні, — 18,5 кВт·год/міс. А от якщо працювати вдома по вісім годин на добу, то вийдуть усі 50 кВт·год.

Зрештою, додамо бойлер. Допустимо, ви, як прогресивні європейці, заощаджуєте воду, і вам на сім'ю вистачає одного 100-літрового бойлера на добу. У такому випадку ваш бойлер наповнюватиметься і підігріватиме новий об'єм один раз на добу. Сучасні бойлери об'ємом на 100 літрів споживають у середньому 2,4 кВт·год. Нагрів 100 літрів при заявленій потужності відбувається в середньому за 2,5 години та споживає близько 6 кВт·год. Навіть без урахування енерговитрат на підтримку температури таке задоволення на місяць потягне на 180 кВт·год.

Таким чином, якщо перевести кВт·год в якусь одну побутову потребу, виходить, що це досить багато. І для реального життя сім'ї, що складається з трьох і більше людей, 300 кВт год — це мінімум за умови, що в будинку немає таких надмірностей, як тепла підлога, а температура за вікном не змушує використовувати обігрівачі або кондиціонери на повну потужність.