Новые тарифы на электроэнергию — потребители, использующие более 100 кВт, будут платить больше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко прогнозировал новые тарифы на электроэнергию для потребителей, потребляющих более 100 кВт в месяц. По его словам, тариф для таких потребителей может составить около 4,80 грн за киловатт-час.

Об этом Владимир Омельченко рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая.

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Тарифные изменения для разных категорий потребителей

Для потребителей, потребляющих менее 100 кВт в месяц, тариф не изменится. Тем не менее, для тех, кто превышает этот лимит, обсуждаются несколько вариантов новой системы оплаты. Окончательное решение о новых тарифах ожидается до конца этой недели. Омельченко подчеркнул, что обсуждаемый базовый вариант предусматривает тариф 4,80 грн за киловатт-час для тех, кто потребляет более 100 кВт в месяц.

Однако по словам Омельченко, потребителей, которые используют меньше, почти нет. Поэтому новые тарифы потенциально коснутся большинства потребителей.

"Но я так понимаю, потребителей, которые до ста киловатт потребляют, почти нет. Мне кажется, что один холодильник только сто киловатт наберет за два месяца", — сказал эксперт.

Ранее вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что стоимость электричества в Украине занижена вдвое.

Также экс-министр энергетики Иван Плачков объяснил, в каком случае возможно повышение тарифа на свет в Украине.