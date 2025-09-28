Тарифы на электроэнергию в Украине с октября — что изменится для потребителей

Новые счета за электроэнергию в Украине — что ждет в октябре
В октябре 2025 года в Украине для некоторых потребителей электроэнергии введут новые правила оплаты за ресурс. Особые условия тарифов будут действовать в период отопительного сезона 2025-2026.
Для кого предусмотрены новые тарифы на электроэнергию
Согласно условиям, предложенным правительством, с 1 октября для большинства бытовых потребителей тариф на электроэнергию не претерпит никаких изменений. Украинцы в дальнейшем будут платить 4,32 грн за киловатт-час. Однако граждан готовят к поэтапному повышению тарифов на электроэнергию и газ до рыночного уровня. Национальный банк прогнозирует такое развитие событий для необходимости стабилизации экономики и сокращения дефицита бюджета.
В то же время, в октябре часть граждан будет иметь право воспользоваться специальными тарифами на электроэнергию. Они будут действовать на время отопительного сезона, который продлится с середины октября этого года до 30 апреля 2026 года.
Коснутся особые условия домохозяйств, оборудованных электроотоплением. Они будут применяться при наличии в паспорте объекта указанного соответствующего типа отопления.
Предусмотрены следующие условия расчета:
- 2,64 грн за киловатт-час — до 2 тыс. киловатт-часов в месяц;
- 4,32 грн за киловатт-час — более 2 тыс. киловатт-часов.
Как сэкономить на счетах за электричество
Счета в коммунальных платежках могут быть меньше, если заранее позаботиться об установке особых приборов учета электроэнергии.
Они рассчитаны на то, чтобы украинцы могли платить меньше по сниженному ночному тарифу, используя больше ресурса в это время суток. Установив двухзонный счетчик электричества, стоимость киловатт-часа будет следующей:
- 4,32 грн за киловатт-час — днем с 7:00 до 23:00;
- 2,16 грн за киловатт-час — ночью с 23:00 до 7:00.
Таким образом, украинские домохозяйства, которые используют электроотопление или потребляют больше всего энергоресурса в ночное время суток, смогут сэкономить собственный бюджет.
