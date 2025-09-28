Тарифы на электроэнергию в Украине с октября — что изменится для потребителей

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2025 года в Украине для некоторых потребителей электроэнергии введут новые правила оплаты за ресурс. Особые условия тарифов будут действовать в период отопительного сезона 2025-2026.

О том, как изменится тариф на электроэнергию и для кого, рассказывают Новини.LIVE.

Для кого предусмотрены новые тарифы на электроэнергию

Согласно условиям, предложенным правительством, с 1 октября для большинства бытовых потребителей тариф на электроэнергию не претерпит никаких изменений. Украинцы в дальнейшем будут платить 4,32 грн за киловатт-час. Однако граждан готовят к поэтапному повышению тарифов на электроэнергию и газ до рыночного уровня. Национальный банк прогнозирует такое развитие событий для необходимости стабилизации экономики и сокращения дефицита бюджета.

В то же время, в октябре часть граждан будет иметь право воспользоваться специальными тарифами на электроэнергию. Они будут действовать на время отопительного сезона, который продлится с середины октября этого года до 30 апреля 2026 года.

Коснутся особые условия домохозяйств, оборудованных электроотоплением. Они будут применяться при наличии в паспорте объекта указанного соответствующего типа отопления.

Предусмотрены следующие условия расчета:

2,64 грн за киловатт-час — до 2 тыс. киловатт-часов в месяц;

4,32 грн за киловатт-час — более 2 тыс. киловатт-часов.

Как сэкономить на счетах за электричество

Счета в коммунальных платежках могут быть меньше, если заранее позаботиться об установке особых приборов учета электроэнергии.

Они рассчитаны на то, чтобы украинцы могли платить меньше по сниженному ночному тарифу, используя больше ресурса в это время суток. Установив двухзонный счетчик электричества, стоимость киловатт-часа будет следующей:

4,32 грн за киловатт-час — днем с 7:00 до 23:00;

2,16 грн за киловатт-час — ночью с 23:00 до 7:00.

Таким образом, украинские домохозяйства, которые используют электроотопление или потребляют больше всего энергоресурса в ночное время суток, смогут сэкономить собственный бюджет.

