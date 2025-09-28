Тарифи на електроенергію в Україні з жовтня — що зміниться для споживачів

Комунальні платіжки і гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2025 року в Україні для деяких споживачів електроенергії запровадять нові правила оплати за ресурс. Особливі умови тарифів діятимуть у період опалювального сезону 2025-2026.

Про те, як зміниться тариф на електроенергію і для кого, розповідають Новини.LIVE.

Для кого передбачені нові тарифи на електроенергію

Згідно з умовами, запропонованими урядом, з 1 жовтня для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію не зазнає жодних змін. Українці надалі платитимуть 4,32 грн за кіловат-годину. Проте громадян готують до поетапного підвищення тарифів на електроенергію та газ до ринкового рівня. Національний банк прогнозує такий розвиток подій для необхідності стабілізації економіки та скорочення дефіциту бюджету.

Водночас, у жовтні частина громадян матиме право скористатися спеціальними тарифами на електроенергію. Вони діятимуть на час опалювального сезону, що триватиме з середини жовтня цього року до 30 квітня 2026 року.

Торкнуться особливі умови домогосподарств, які обладнані електроопаленням. Вони застосовуватимуться за наявності у паспорті об’єкта зазначеного відповідного типу опалення.

Передбачені наступні умови розрахунку:

2,64 грн за кіловат-годину — до 2 тис. кіловат-годин на місяць;

4,32 грн за кіловат-годину — більш ніж 2 тис. кіловат-годин.

Як заощадити на рахунках за електрику

Рахунки у комунальних платіжках можуть бути меншими, якщо заздалегідь подбати про встановлення особливих приладів обліку електроенергії.

Вони розраховані на те, щоб українці могли платити менше за зниженим нічним тарифом, використовуючи більше ресурсу у цей час доби. Встановивши двозонний лічильник електрики, вартість кіловат-години буде наступною:

4,32 грн за кіловат-годину — вдень з 7:00 до 23:00;

2,16 грн за кіловат-годину — уночі з 23:00 до 7:00.

Таким чином, українські домогосподарства, які використовують електроопалення або споживають найбільше енергоресурсу в нічний час доби, матимуть змогу заощадити власний бюджет.

