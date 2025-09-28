Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Головна Фінанси Нові рахунки за електроенергію в Україні — що чекає у жовтні

Нові рахунки за електроенергію в Україні — що чекає у жовтні

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 08:00
Тарифи на електроенергію в Україні з жовтня — що зміниться для споживачів
Комунальні платіжки і гроші. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2025 року в Україні для деяких споживачів електроенергії запровадять нові правила оплати за ресурс. Особливі умови тарифів діятимуть у період опалювального сезону 2025-2026.

Про те, як зміниться тариф на електроенергію і для кого, розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Для кого передбачені нові тарифи на електроенергію

Згідно з умовами, запропонованими урядом, з 1 жовтня для більшості побутових споживачів тариф на електроенергію не зазнає жодних змін. Українці надалі платитимуть 4,32 грн за кіловат-годину. Проте громадян готують до поетапного підвищення тарифів на електроенергію та газ до ринкового рівня. Національний банк прогнозує такий розвиток подій для необхідності стабілізації економіки та скорочення дефіциту бюджету. 

Водночас, у жовтні частина громадян матиме право скористатися спеціальними тарифами на електроенергію. Вони діятимуть на час опалювального сезону, що триватиме з середини жовтня цього року до 30 квітня 2026 року. 

Торкнуться особливі умови домогосподарств, які обладнані електроопаленням. Вони застосовуватимуться за наявності у паспорті об’єкта зазначеного відповідного типу опалення.

Передбачені наступні умови розрахунку:

  • 2,64 грн за кіловат-годину —  до 2 тис. кіловат-годин на місяць; 
  • 4,32 грн за кіловат-годину —  більш ніж 2 тис. кіловат-годин.

Як заощадити на рахунках за електрику

Рахунки у комунальних платіжках можуть бути меншими, якщо заздалегідь подбати про встановлення особливих приладів обліку електроенергії. 

Вони розраховані на те, щоб українці могли платити менше за зниженим нічним тарифом, використовуючи більше ресурсу у цей час доби. Встановивши двозонний лічильник електрики, вартість кіловат-години буде наступною:

  • 4,32 грн за кіловат-годину — вдень з 7:00 до 23:00;
  • 2,16 грн за кіловат-годину — уночі з 23:00 до 7:00.   

Таким чином, українські домогосподарства, які використовують електроопалення або споживають найбільше енергоресурсу в нічний час доби, матимуть змогу заощадити власний бюджет.

Раніше ми писали, що в країні у жовтні 2025 року діятиме мораторій на зміну тарифів на тепло, гарячу воду та газ. Відомо, коли стартує опалювальний сезон-2025-2026. 

Також ми розповідали, що Нафтогаз дає клієнтам можливість платити за газ менше. Такий бонус передбачений у разі вчасної оплати онлайн. 

тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія гроші
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації