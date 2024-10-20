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Новые правила ограничения скорости — какие штрафы угрожают нарушителям

20 октября 2024 15:17
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Украине изменят ограничения скорости с 1 ноября — что известно
Полицейский с устройством измерения скорости. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

С 1 ноября 2024 г. во всех городах Украины вводится новое ограничение скорости: максимальная разрешенная скорость будет составлять 50 км/ч и ее превышение предусматривает штрафы. Правила дорожного движения остаются прежними; это решение внедряется на зимний период, когда риски для всех участников дорожного движения значительно возрастают.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона "Єдині новини".

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В связи с изменениями на участках дорог в ряде украинских городов, где ранее была разрешена скорость до 80 км/ч, дорожные знаки будут заменены на новые, устанавливающие ограничения до 50 км/ч.

Как отметил Белошицкий, в некоторых городах, в частности в Киеве и Днепре, на участках, где это позволяют дорожные обстоятельства и безопасность, ранее устанавливались знаки, позволяющие ездить со скоростью 80 км/ч в летний период. Однако этот период заканчивается, и с 1 ноября знаки будут изменены на стандартные, фиксирующие ограничение скорости до 50 км/ч.

"Таким образом, правила фактически не меняются, а наступает зимний период, не предусматривающий других ограничений скорости движения", — пояснил он.

Какие штрафы за превышение скорости в Украине

После того как камера зафиксировала нарушение ПДД, информация поступает в Центр обработки данных патрульной полиции. Сотрудник ведомства рассматривает случай, и вскоре штрафы за нарушение ПДД направляются либо владельцам автомобилей, либо пользователям авто (при условии, что эти данные внесены в реестр). В случае с автомобилями на иностранных номерах штрафы платит тот, кто ввез эту машину в Украину.

Штрафы за превышение скорости выглядят следующим образом:

  • За превышение скорости от 20 до 50 км/ч — 340 грн.
  • За превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн.
  • За проезд полосой общественного транспорта — 680 грн.
  • За проезд перекрестков на "красный" сигнал светофора — от 425 до 510 грн.

Если нарушитель, зафиксированный камерами автофиксации, уплатит штраф в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления, он сможет оплатить только половину стоимости штрафа.

Важно помнить, что если штрафы за нарушение ПДД не будут уплачены в течение 15 дней, их сумма удваивается.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине растет популярность установки газобаллонного оборудования (ГБО) среди водителей. Однако во избежание штрафов важно, чтобы автовладельцы перерегистрировали свои автомобили после проведения переоборудования.

Мы также писали, что мойка и ремонт автомобилей в неотведенных для этого местах караются штрафом от 340 до 1700 гривен. Если же нарушение произошло на природоохранных территориях, размер штрафа составляет от 153 до 408 гривен, кроме того, возможно изъятие орудий.

ПДД штраф полиция штрафы нарушения водители

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