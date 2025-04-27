Пенсии для ВПЛ — что разрешили переселенцам в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Современные пенсионеры активно изучают интернет-банкинг и предпочитают, чтобы пенсионные выплаты им начисляли на карту. Даже если с банком возникнут какие-то проблемы, украинцы легко могут договориться с другим финансовым учреждением.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, могут ли внутренне перемещенные лица (ВПЛ) менять банк для получения пенсий или других страховых выплат.

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Еще в марте 2025 года Кабмин Украины принял постановление, которым разрешил ВПЛ, которые ранее должны были получать свои выплаты только в Ощадбанке, выбирать любой другой уполномоченный банк.

"То есть сейчас пенсионер-ВПЛ может выбирать любой из уполномоченных банков", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Пенсионном фонде, чтобы сменить банк, человеку нужно подать заявление в госструктуру. В заявлении указывается название финучреждения и реквизиты счета.

Подать заявление можно двумя способами:

лично — в любом удобном сервисном центре ПФУ;

онлайн — через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Что еще стоит знать

Для украинских переселенцев, которые выехали из своих домов из-за полномасштабной войны, станет меньше программ поддержки от ООН. Так, сокращенную помощь будут получать новоприбывшие переселенцы, поскольку США уменьшили финансирование соответствующих программ.

Ранее стало известно, что государство будет выплачивать ВПЛ новую финансовую помощь. Так, 8 тыс. гривен смогут получить украинцы из Луганской области.