Ощадбанк рассказал о новых онлайн-услугах — ключевые изменения

Банковская карта в руках. Фото: Freepik

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о новых онлайн-сервисах, которые стали доступны клиентам за последний год. В частности, пользователи могут самостоятельно менять размер кредитного лимита.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Новинки от Ощадбанка

"Сегодня банк — это точно не только о физических отделениях, но и о возможности оплачивать покупки виртуальной картой, контролировать финансы в телефоне и даже оформлять депозит в режиме онлайн", — говорится в сообщении.

Среди ключевых новинок, внедрившихся за последний год в мобильном приложении "Ощад":

теперь есть возможность управлять новым депозитным продуктом "Моя победа", имеющим повышенную процентную ставку на короткий срок в гривне при оформлении в Ощаде. Также появилась подобная возможность в валюте;

у клиентов есть возможность оформить карточку єВідновлення, по которой предоставляется компенсация за имущество, поврежденное из-за полномасштабного вторжения;

обновлена кредит-рассрочка, согласно которой клиенты могут самостоятельно менять размер кредитного лимита, который желают потратить на оформление новых средств в рассрочку;

возобновлена работа по продаже валюты онлайн в рамках разрешенных лимитов;

клиенты могут оперативно использовать актуальные версии приложения с новым функционалом, ведь их сразу оповещают о такой возможности;

оплата услуг в приложении новым функционалом "Групповые папки" усовершенствовалась. Теперь у клиентов есть возможность объединять сохраненные шаблоны в тематические папки, управлять и оплачивать "в один клик";

в приложении в разделе "Еще" появился пункт "Частые вопросы", где размещены интерактивные инструкции по пользованию Ощад. Также есть возможность пересматривать видеоинструкции в Youtube-канале банка.

"Работаем над усовершенствованием онлайн-сервисов, ведь комфортное пользование банкингом важно для моих клиентов", — сообщил банк.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке сообщили с декабря планируют обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов.

Ранее в Ощадбанке объяснили, каким образом можно получить пенсионные выплаты, зачисленные на банковскую карту, срок действия которой истек.