Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нові онлайн-сервіси Ощадбанку — що стало доступно клієнтам arrow

Нові онлайн-сервіси Ощадбанку — що стало доступно клієнтам

1 січня 2024 11:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк розповів про нові онлайн-послуги — ключові зміни
Банківська картка у руках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про нові онлайн-сервіси, які стали доступні клієнтам за останній рік. Зокрема, користувачі можуть самостійно змінювати розмір кредитного ліміту.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Новинки від Ощадбанку

"Сьогодні банк — це точно не лише про фізичні відділення, а й про можливість оплачувати покупки віртуальною карткою, контролювати фінанси в телефоні й навіть оформлювати депозит у режимі онлайн", — йдеться у повідомленні.

Серед ключових новинок, що впровадили за останній рік у мобільному  застосунку "Ощад":

  • тепер є можливість керувати новим депозитним продуктом "Моя перемога", що має підвищену відсоткову ставку на короткий термін у гривні під час оформлення в Ощаді. Також з’явилась аналогічна можливість у валюті;
  • у клієнтів є змога оформити картку єВідновлення, за якою надається компенсація за майно, пошкоджене через повномасштабне вторгнення;
  • оновлено кредит-розстрочку, відповідно до якої клієнти можуть самостійно змінювати розмір кредитного ліміту, який бажають витратити на оформлення нових коштів на виплат;
  • відновлено роботу з продажу валюти онлайн у рамках дозволених лімітів;
  • клієнти можуть оперативно використовувати актуальні версії застосунку з новим функціоналом, адже їх одразу сповіщують про таку можливість;
  • оплата послуг у застосунку новим функціоналом "Групові папки" удосконалилась. Тепер у клієнтів є змога об’єднувати збережені шаблони в тематичні папки, керувати та сплачувати "в один клік";
  • у застосунку у розділі "Ще" з'явився пункт "Часті питання", де розміщено інтерактивні інструкції з користування Ощадом. Також є можливість переглядати відеоінструкції у Youtube-каналі банку.

"Працюємо над удосконаленням онлайн-сервісів, адже комфортне користування банкінгом важливе для моїх клієнтів", — повідомив банк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку повідомили з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів.

Раніше в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську картку, термін дії якої вичерпаний.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі