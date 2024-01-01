Ощадбанк розповів про нові онлайн-послуги — ключові зміни

Банківська картка у руках. Фото: Freepik

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про нові онлайн-сервіси, які стали доступні клієнтам за останній рік. Зокрема, користувачі можуть самостійно змінювати розмір кредитного ліміту.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Новинки від Ощадбанку

"Сьогодні банк — це точно не лише про фізичні відділення, а й про можливість оплачувати покупки віртуальною карткою, контролювати фінанси в телефоні й навіть оформлювати депозит у режимі онлайн", — йдеться у повідомленні.

Серед ключових новинок, що впровадили за останній рік у мобільному застосунку "Ощад":

тепер є можливість керувати новим депозитним продуктом "Моя перемога", що має підвищену відсоткову ставку на короткий термін у гривні під час оформлення в Ощаді. Також з’явилась аналогічна можливість у валюті;

у клієнтів є змога оформити картку єВідновлення, за якою надається компенсація за майно, пошкоджене через повномасштабне вторгнення;

оновлено кредит-розстрочку, відповідно до якої клієнти можуть самостійно змінювати розмір кредитного ліміту, який бажають витратити на оформлення нових коштів на виплат;

відновлено роботу з продажу валюти онлайн у рамках дозволених лімітів;

клієнти можуть оперативно використовувати актуальні версії застосунку з новим функціоналом, адже їх одразу сповіщують про таку можливість;

оплата послуг у застосунку новим функціоналом "Групові папки" удосконалилась. Тепер у клієнтів є змога об’єднувати збережені шаблони в тематичні папки, керувати та сплачувати "в один клік";

у застосунку у розділі "Ще" з'явився пункт "Часті питання", де розміщено інтерактивні інструкції з користування Ощадом. Також є можливість переглядати відеоінструкції у Youtube-каналі банку.

"Працюємо над удосконаленням онлайн-сервісів, адже комфортне користування банкінгом важливе для моїх клієнтів", — повідомив банк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку повідомили з грудня планують оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів.

Раніше в Ощадбанку пояснили, яким чином можна отримати пенсійні виплати, зараховані на банківську картку, термін дії якої вичерпаний.