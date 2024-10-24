Бизнес-карты от Новой Почты — как работает NovaPay

Карта NovaPay. Фото: facebook.com/novapay.ua

Финансовый сервис NovaPay начинает выпуск бизнес-карт для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Заказать пластиковую карту можно через приложение NovaPay, а доставку обеспечит Новая почта.

Об этом рассказывает The Page.

Читайте также:

Подробнее о бизнес-картах

На сегодняшний день более 20 тысяч предпринимателей уже открыли счета ФЛП в NovaPay. Более 6,5 тысячи из них зарегистрировались онлайн через приложение и оформили виртуальные бизнес-карты.

Приложение NovaPay предоставляет предпринимателям ряд преимуществ:

быстрое открытие счета с возможностью получения наложенного платежа на счет в тот же день;

доступ к различным финансовым сервисам, таким как платежи и переводы по IBAN, электронные выписки, оформление доверенностей и круглосуточная поддержка;

возможность снятия наличных со счета ФЛП с помощью штрихкода в приложении в любом отделении Новой почты — как самостоятельно, так и через доверенное лицо.

Все операции с денежными средствами, полученными в качестве наложенного платежа, осуществляются без комиссий. Относительно других средств действуют следующие условия: снятие наличных и все транзакции до 100 тыс. грн — без комиссий, а суммы сверх этого предела облагаются комиссией 0,5% (но не менее 15 грн).

Переводы на другие банки также подлежат комиссии 0,5% (минимум 2 грн, максимум 15 грн).

Что еще стоит знать

Напомним, что входящая в группу компаний Nova (Новая почта) NovaPay повысила ставки по собственным облигациям. Их можно приобрести на срок от одного до 12 месяцев.

Также мы писали, что NovaPay запустила в своем мобильном приложении новый продукт. Речь идет о предоставлении рассрочки, благодаря чему можно будет оперативно получить кредитные средства буквально в несколько кликов.