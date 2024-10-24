Бізнес-картки від Нової Пошти — як працює NovaPay

Картка NovaPay. Фото: facebook.com/novapay.ua

Фінансовий сервіс NovaPay розпочинає випуск бізнес-карток для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Замовити пластикову картку можна через додаток NovaPay, а доставку забезпечить Нова пошта.

Про це розповідає The Page.

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Детальніше про бізнес-картки

На сьогодні більше ніж 20 тисяч підприємців вже відкрили рахунки ФОП у NovaPay. Понад 6,5 тисяч із них зареєструвались онлайн через додаток та оформили віртуальні бізнес-картки.

Додаток NovaPay надає підприємцям ряд переваг:

швидке відкриття рахунку з можливістю отримання післяплати на рахунок в той самий день;

доступ до різних фінансових сервісів, таких як платежі та перекази за IBAN, електронні виписки, оформлення довіреностей та цілодобова підтримка;

можливість зняття готівки з рахунку ФОП за допомогою штрих-коду в додатку в будь-якому відділенні Нової пошти — як самостійно, так і через довірену особу.

Усі операції з коштами, отриманими як післяплата, здійснюються без комісій. Щодо інших коштів, діють такі умови: зняття готівки та всі транзакції до 100 тис. грн — без комісій, а на суми понад цю межу нараховується комісія 0,5% (але не менше 15 грн).

Перекази на інші банки також підлягають комісії 0,5% (мінімум 2 грн, максимум 15 грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, NovaPay, що входить до групи компаній Nova (Нова пошта), підвищила ставки за власними облігаціями. Їх можна придбати терміном від одного до 12 місяців.

Також ми писали, що NovaPay запустила у своєму мобільному застосунку новий продукт. Йдеться про надання розстрочки, завдяки чому можна буде оперативно отримати кредитні кошти буквально у кілька кліків.