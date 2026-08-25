Новая денежная помощь для ВПЛ: где выплачивают 1 800 грн

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В пяти украинских областях действует объединенная программа денежной помощи "Единство" от благотворительного фонда "Право на защиту" при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ). В ее рамках выплаты могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или местные жители, проживающие недалеко от линии фронта или государственной границы с РФ.

О том, при каких условиях граждане могут получить помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Где доступна денежная помощь по новому проекту

Как отмечается, проект "Единство" охватывает своим действием громады в следующих регионах:

Черниговском;

Сумском;

Днепропетровском;

Херсонском;

Николаевском.

Согласно условиям проекта, подавать заявки могут семьи, отвечающие всем перечисленным ниже критериям:

Имеют статус внутренне перемещенных лиц, являются местными жителями; Проживают недалеко от линии фронта или в пределах 50 км от государственной границы с Россией в определенных областях и громадах, участвующих в проекте; Ежемесячный доход не превышает 8 422 грн на каждого члена семьи.

Размеры помощи и контакты для регистрации

В рамках программы граждане, проживающие вблизи линии фронта или государственной границы, получат денежную помощь в размере 1 800 грн на одного человека в месяц (всего — 10 800 грн на одного человека за шесть месяцев).

Домохозяйства, вынужденно покинувшие места проживания из-за угрозы жизни, атаки или обязательной эвакуации, получат 4 100 грн на каждого в месяц (всего — 12 300 грн на одного человека за трехмесячный период).

Граждане для подтверждения соответствия условиям программы и группам уязвимости должны предоставить документы. Речь идет о:

документе, удостоверяющем личность;

идентификационном коде для всех членов домохозяйства (при наличии);

документах, подтверждающих состав домохозяйства и наличие категории уязвимости;

действующем банковском счете (IBAN) для получения выплат.

Подробная информация о программе денежной помощи доступна по следующим контактам:

Горячая линия: 0 800 750 104 (по будням с 09:00 до 18:00);

Электронная почта: cash.assistance@r2p.org.ua.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что благотворительный фонд "Каритас Полтава" предоставит жителям региона денежную помощь на оплату коммунальных услуг и твердого топлива на зиму 2026/27 годов. В частности, выплаты доступны гражданам с инвалидностью (I–II группа), пожилым людям старше 60 лет.

Также Новини.LIVE писали о том, что летом доступна денежная помощь от Эстонского совета по делам беженцев (ERC). Средства получат эвакуированные семьи в одной из прифронтовых областей Украины. Каждый член семьи будет иметь право на сумму в размере 12 300 грн, рассчитанную на три месяца.