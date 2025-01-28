Рост спроса на кредит — бизнес и население формируют тренды

Вход в отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки отмечают положительную динамику на рынке кредитования. В течение 2024 года спрос на кредиты стабильно увеличивался, причем эта тенденция затронула как бизнес, так и население.

Согласно результатам ежеквартального опроса Национального банка Украины о состоянии кредитования, ожидается, что в 2025 году объем кредитных портфелей продолжит расти.

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Корпоративные кредиты

В последнем квартале 2024 года спрос на корпоративные кредиты значительно вырос. Особенно заметен интерес со стороны крупных предприятий, уровень которого стал рекордным с 2021 года. Основными факторами увеличения спроса стали снижение процентных ставок, необходимость капитальных инвестиций и потребность в оборотном капитале.

Банки ожидают, что в первом квартале 2025 года спрос на кредиты для бизнеса будет продолжать расти, за исключением краткосрочных займов.

Потребительское кредитование

Среди населения также наблюдается рост интереса к потребительским кредитам. В течение 2024 года это объяснялось улучшением потребительских настроений и увеличением расходов на товары длительного пользования. Более доступные ставки по ипотечным кредитам и положительные ожидания на рынке недвижимости также способствовали росту спроса.

Впрочем, в начале 2025 года банки прогнозируют стабилизацию интереса к потребительским кредитам и небольшое снижение спроса на ипотеку.

Изменения и перспективы в кредитных стандартах

В течение 2024 года кредитные стандарты для бизнеса оставались неизменными, однако усилившаяся конкуренция среди банков способствовала их смягчению для корпораций и малого бизнеса. В то же время, стандарты для валютных кредитов стали более жесткими. В 2025 году ожидается дальнейшее смягчение условий для крупных предприятий, краткосрочных и гривневых займов, но валютные кредиты останутся под строгим контролем.

Что касается потребительского кредитования, уровень одобрения заявок на займы вырос практически во всех категориях, за исключением валютных кредитов. Для ипотеки и потребительских кредитов стандарты были смягчены из-за конкуренции с небанковскими учреждениями, а также благодаря позитивным ожиданиям на рынке недвижимости.

Риски: умеренный рост

В конце 2024 года банки отметили незначительное увеличение кредитных, операционных и валютных рисков. В первом квартале 2025 года ожидается дальнейшее усиление всех видов рисков, кроме операционного. Несмотря на это, банки сохраняют оптимистичный настрой и планируют укреплять свои кредитные портфели.

Таким образом кредитование в Украине демонстрирует устойчивый рост, что подтверждается как увеличением спроса, так и планами банков по смягчению условий для заемщиков. 2025 год обещает быть годом новых возможностей как для бизнеса, так и для домохозяйств.

Напомним, Национальный банк недавно объявил о повышении учетной ставки. Обычно такое решение влияет на кредитный рынок, делая банковские займы менее доступными и более дорогими. В результате спрос среди украинцев на кредиты уменьшается, что напрямую сказывается на снижении экономической активности населения.

В то же время с ростом сложностей в кредитовании часто возникают ситуации, когда заемщики не в состоянии выполнять свои обязательства вовремя. В таких случаях кредиторы нередко привлекают коллекторские компании для урегулирования проблемной задолженности. Однако стоит отметить, что деятельность коллекторских компаний в Украине регламентируется законодательством, которое четко определяет их права и обязанности.