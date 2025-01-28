Зростання попиту на кредит — бізнес та населення формують тренди

Вхід до відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки наголошують на позитивній динаміці на ринку кредитування. Протягом 2024 року попит на кредити стабільно збільшувався, причому ця тенденція зачепила як бізнес, так і населення.

Згідно з результатами щоквартального опитування Національного банку України про стан кредитування, очікується, що у 2025 році обсяг кредитних портфелів продовжить зростати.

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Корпоративні кредити

В останньому кварталі 2024 року попит на корпоративні кредити значно зріс. Особливо помітним є інтерес з боку великих підприємств, рівень якого став рекордним з 2021 року. Основними факторами збільшення попиту стали зниження відсоткових ставок, необхідність капітальних інвестицій та потреба в оборотному капіталі.

Банки очікують, що у першому кварталі 2025 року попит на кредити для бізнесу продовжуватиме зростати, за винятком короткострокових позик.

Споживче кредитування

Серед населення також спостерігається зростання інтересу до споживчих кредитів. Протягом 2024 року це пояснювалося покращенням споживчих настроїв та збільшенням витрат на товари тривалого користування. Більш доступні ставки за іпотечними кредитами та позитивні очікування на ринку нерухомості також сприяли зростанню попиту.

Проте, на початку 2025 року банки прогнозують стабілізацію інтересу до споживчих кредитів та невелике зниження попиту на іпотеку.

Зміни та перспективи у кредитних стандартах

Протягом 2024 року кредитні стандарти для бізнесу залишалися незмінними, проте конкуренція, що посилилася, серед банків сприяла їх пом'якшенню для корпорацій і малого бізнесу. Водночас, стандарти для валютних кредитів стали жорсткішими. У 2025 році очікується подальше пом'якшення умов для великих підприємств, короткострокових та гривневих позик, але валютні кредити залишаться під суворим контролем.

Щодо споживчого кредитування, рівень схвалення заявок на позики зріс практично у всіх категоріях, за винятком валютних кредитів. Для іпотеки та споживчих кредитів стандарти були пом'якшені через конкуренцію з небанківськими установами, а також завдяки позитивним очікуванням на ринку нерухомості.

Ризики: помірне зростання

Наприкінці 2024 року банки відзначили незначне збільшення кредитних, операційних та валютних ризиків. У першому кварталі 2025 року очікується подальше посилення всіх видів ризиків, крім операційного. Незважаючи на це, банки зберігають оптимістичний настрій та планують зміцнювати свої кредитні портфелі.

Таким чином кредитування в Україні демонструє стійке зростання, що підтверджується як збільшенням попиту, так і планами банків щодо пом'якшення умов для позичальників. 2025 обіцяє бути роком нових можливостей як для бізнесу, так і для домогосподарств.

Нагадаємо, Національний банк нещодавно оголосив про підвищення облікової ставки. Зазвичай таке рішення впливає на кредитний ринок, роблячи банківські позики менш доступними та дорожчими. У результаті попит серед українців на кредити зменшується, що безпосередньо позначається на зниженні економічної активності населення.

Водночас із зростанням складнощів у кредитуванні часто виникають ситуації, коли позичальники не в змозі виконувати свої зобов’язання вчасно. У таких випадках кредитори нерідко залучають колекторські компанії для врегулювання проблемної заборгованості. Проте варто зазначити, що діяльність колекторських компаній в Україні регламентується законодавством, яке чітко визначає їхні права та обов’язки.

