Новая почта будет работать по-новому в одной из стран ЕС

Приложение Новой почты. Фото: novapost.com

Украинская логистическая компания "Новая почта", работающая за границей под брендом NovaPost, изменит формат работы в одной из стран Европейского Союза (ЕС). Речь идет о пятнадцатом государстве, где работают офисы почтового оператора.

Об этом информирует пресс-служба компании.

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Подробнее об изменениях NovaPost

Nova Post имеет более ста собственных отделений в странах Европы и около 82 тысяч партнерских точек сервиса. В частности, у "Новой почты" есть международные представительства в Молдове, Польше, Литве, Германии, Чехии, Эстонии, Латвии, Словакии, Румынии, Венгрии и Италии.

Как отмечают в пресс-службе, теперь компания вышла на рынок Австрии с собственной курьерской доставкой.

"Это уже 15 страна, где работает Новая почта. Однако на этот раз в другом формате: в Австрии у нас исключительно адресная доставка. По Вене доставляют курьеры "Новой почты", а остальную территорию страны обслуживает наш партнер — компания GLS. Курьер может забрать вашу отправку по любому адресу в Австрии", — рассказали в пресс-службе.

Правила доставки и тарифы

По информации компании, срок доставки посылок из Украины составляет от пяти дней, тогда как по Австрии и другим европейским государствам — от одного дня. Доставкой можно пользоваться как частным лицам, так и бизнеу.

Тарифы на доставку действуют следующие:

для документов — 700 гривен;

для посылок до двух кг — 800 гривен;

для посылок до 10 кг — 1,35 тыс. гривен;

для посылок до 30 кг — 2,6 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября текущего года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.

Также мы писали, что Новая почта обновила приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтоматы".