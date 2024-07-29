Новая почта позволила клиентам оставлять чаевые — как работает сервис

Сотрудник компании Новая почта. Фото: novaposhta.ua

Логистический оператор "Новая почта" запустил функцию "Чайевые". Она предоставляет клиентам возможность поблагодарить работников компании за качественное обслуживание.

Об этом говорится в сообщении компании Telegram.

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Функция "Чаевые" на Новой почте

Отмечается, что оставить чаевые благодарные клиенты компании могут через мобильное приложение Новой почты.

Так, после получения услуг на почте пользователи будут иметь возможность оценить обслуживание. Если оценка будет составлять 4-5 звезд, то это откроет возможность оставить чаевые. Клиент сможет выбрать предложенную сумму или указать свою. Также есть возможность оставить комментарий с отзывом о работе работника.

Чаевые будут зачислять на карточку NovaPay работника в течение одной-двух минут.

Соответствующая функция будет доступна для оценки работы курьеров, сотрудников контакт-центра и отделений почты.

Источник: Телеграм Новой почты

Стоит отметить, что летом компания Fozzy Group запустила такую функцию чаевых для работников маркет "Сільпо". Эксперимент протестировали в трех магазинах столицы. После положительных отзывов проект был расширен на 95 магазинов. Ожидается, что к концу лета введут функцию во всех точках сети.

Что еще стоит знать

Напомним, международный финансовый сервис NovaPay запускает продукт по кредитованию бизнеса. Он создан для развития и поддержки малых и средних предпринимателей.

Ранее мы писали, что новая почта из группы компаний Nova расширила деятельность на территории Европейского Союза (ЕС). Новое отделение было открыто еще в одном городе.