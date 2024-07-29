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Нова пошта запустила можливість "чайових" — як скористатися

29 липня 2024 14:30
Ксенія Симонова - Редактор
Нова пошта дозолила клієнтам залишати чайові — як працює сервіс
Працівник компанії Нова пошта. Фото: novaposhta.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Логістичний оператор "Нова пошта" запустив функцію "Чайові". Вона надає клієнтам можливість висловити подяку працівникам компанії за якісне обслуговування.

Про це йдеться у повідомленні компанії у Telegram.

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Функція "Чайові" на Новій пошті

Зазначається, що залишити чайові вдячні клієнти компанії можуть через мобільний застосунок Нової пошти.

Так, після отримання послуг на пошті користувачі матимуть можливість оцінити обслуговування. Якщо оцінка становитиме 4-5 зірок, то це відкриє можливість залишити чайові. Клієнт зможе обрати запропоновану суму чи вказати свою. Також є змога залишити коментар із відгуком про роботу працівника.

Чайові будуть зараховувати на картку NovaPay працівника упродовж 1-2 хвилин.

Відповідна функція буде доступна для оцінки роботи кур’єрів, співробітників контакт-центру та відділень пошти.

 

Нова пошта чайові
Джерело: Телеграм Нової пошти

Варто зауважити, що влітку компанія Fozzy Group запустила таку функцію чайових для працівників маркетів "Сільпо". Експеримент протестували у трьох магазинах у столиці. Після позитивних відгуків проєкт розширили на 95 магазинів. Очікується, що до кінця літа запровадять функцію у всіх точках мережі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, міжнародний фінансовий сервіс NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу. Він створений для розвитку та підтримки малих та середніх підприємців.

Раніше ми писали, що Нова пошта з групи компаній Nova розширила діяльність на території Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення відкрили ще в одному місті.

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