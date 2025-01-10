Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки arrow

Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки

10 января 2025 17:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Новая почта и правила отправки в 2025 году — какую посылку не примут операторы
Сотрудник Новой почты сортирует посылки. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Услугами "Новой почты" украинцы пользуются ежедневно. Однако большое количество людей до сих пор не знает, что нельзя ложить в посылки.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие правила по отправке посылок действуют на "Новой почте" в 2025 году.

Читайте также:

Правила Новой почты  — какие вещи нельзя класть в посылки

Согласно информации, которая есть в условиях предоставления услуг, "Новая почта" откажется обслуживать клиента, который например, хочет отправить пищевые продукты. Под запретом такие категории продуктов:

  • которые нужно хранить с соблюдением специального температурного режима;
  • с сильным запахом, поэтому они могут повредить другие товары;
  • жидкие продукты, упакованные не герметично.

Так, например, клиент не сможет отправить не запакованный герметично сыр. Но если продукт хорошо упаковать, его не нужно будет охлаждать для отправки, а сам продукт без сильного запаха "Новая почта" согласится принять посылку.

Похожих правил должны придерживаться и клиенты, которые решили отправить консервацию своим родным или близким в другой город. С этим не возникнет проблем, если банки герметично упакованы и с защитой от возможного повреждения. Также стеклянную тару важно обернуть пленкой или же положить ее в картонную упаковку. Так можно избежать разбития банки, когда посылка будет в пути.

"Новая почта", кроме продуктов, также не пересылает:

  • любых животных;
  • насекомых;
  • необработанную шерсть животных;
  • пыльцу;
  • медицинские препараты и лекарственные средства, если они требуют особых условий хранения.

Тем временем "Укрпочта" объявила о начале сотрудничества с известным китайским маркетплейсом Temu. Генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский отметил, что благодаря партнерству украинцы смогут быстрее получать свои заказы, которые они делали в онлайн-магазине.

Также напомним, что "Новая почта" изменила стоимость доставки при условии наложенного платежа. Редакция сайта Новини.LIVE уже объясняла, какой будет стоимость.

товары Новая почта почта клиенты посылки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:12 Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки

17:11 Болгарский политик хочет забрать часть Одесчины — подробности

17:06 Украина получила первый транш от ЕС из замороженных активов РФ

16:59 Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины — детали

16:43 Обложил данью бизнес — в Одесской области задержали смотрящего

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:39 Шмыгаль сказал, скольким семьям дали выплаты за разрушенное жилье

16:37 В Киеве осудили известного фотографа за развращение девочек

16:24 Работники Газпрома забирают семьи и переезжают — причина

16:12 Hisense представила премиальный лазерный проектор L9Q

15:59 В Харькове задекларировали найденное оружие — детали от полиции

17:12 Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки

17:11 Болгарский политик хочет забрать часть Одесчины — подробности

17:06 Украина получила первый транш от ЕС из замороженных активов РФ

16:59 Макрон и Стармер обсудили поддержку Украины — детали

16:43 Обложил данью бизнес — в Одесской области задержали смотрящего

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:39 Шмыгаль сказал, скольким семьям дали выплаты за разрушенное жилье

16:37 В Киеве осудили известного фотографа за развращение девочек

16:24 Работники Газпрома забирают семьи и переезжают — причина

16:12 Hisense представила премиальный лазерный проектор L9Q

15:59 В Харькове задекларировали найденное оружие — детали от полиции

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия