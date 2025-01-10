Новая почта и правила отправки в 2025 году — какую посылку не примут операторы

Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки
Услугами "Новой почты" украинцы пользуются ежедневно. Однако большое количество людей до сих пор не знает, что нельзя ложить в посылки.
Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие правила по отправке посылок действуют на "Новой почте" в 2025 году.
Правила Новой почты — какие вещи нельзя класть в посылки
Согласно информации, которая есть в условиях предоставления услуг, "Новая почта" откажется обслуживать клиента, который например, хочет отправить пищевые продукты. Под запретом такие категории продуктов:
- которые нужно хранить с соблюдением специального температурного режима;
- с сильным запахом, поэтому они могут повредить другие товары;
- жидкие продукты, упакованные не герметично.
Так, например, клиент не сможет отправить не запакованный герметично сыр. Но если продукт хорошо упаковать, его не нужно будет охлаждать для отправки, а сам продукт без сильного запаха "Новая почта" согласится принять посылку.
Похожих правил должны придерживаться и клиенты, которые решили отправить консервацию своим родным или близким в другой город. С этим не возникнет проблем, если банки герметично упакованы и с защитой от возможного повреждения. Также стеклянную тару важно обернуть пленкой или же положить ее в картонную упаковку. Так можно избежать разбития банки, когда посылка будет в пути.
"Новая почта", кроме продуктов, также не пересылает:
- любых животных;
- насекомых;
- необработанную шерсть животных;
- пыльцу;
- медицинские препараты и лекарственные средства, если они требуют особых условий хранения.
Тем временем "Укрпочта" объявила о начале сотрудничества с известным китайским маркетплейсом Temu. Генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский отметил, что благодаря партнерству украинцы смогут быстрее получать свои заказы, которые они делали в онлайн-магазине.
Также напомним, что "Новая почта" изменила стоимость доставки при условии наложенного платежа. Редакция сайта Новини.LIVE уже объясняла, какой будет стоимость.
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