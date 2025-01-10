Новая почта и правила отправки в 2025 году — какую посылку не примут операторы

Сотрудник Новой почты сортирует посылки. Фото: УНИАН

Услугами "Новой почты" украинцы пользуются ежедневно. Однако большое количество людей до сих пор не знает, что нельзя ложить в посылки.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какие правила по отправке посылок действуют на "Новой почте" в 2025 году.

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Согласно информации, которая есть в условиях предоставления услуг, "Новая почта" откажется обслуживать клиента, который например, хочет отправить пищевые продукты. Под запретом такие категории продуктов:

которые нужно хранить с соблюдением специального температурного режима;

с сильным запахом, поэтому они могут повредить другие товары;

жидкие продукты, упакованные не герметично.

Так, например, клиент не сможет отправить не запакованный герметично сыр. Но если продукт хорошо упаковать, его не нужно будет охлаждать для отправки, а сам продукт без сильного запаха "Новая почта" согласится принять посылку.

Похожих правил должны придерживаться и клиенты, которые решили отправить консервацию своим родным или близким в другой город. С этим не возникнет проблем, если банки герметично упакованы и с защитой от возможного повреждения. Также стеклянную тару важно обернуть пленкой или же положить ее в картонную упаковку. Так можно избежать разбития банки, когда посылка будет в пути.

"Новая почта", кроме продуктов, также не пересылает:

любых животных;

насекомых;

необработанную шерсть животных;

пыльцу;

медицинские препараты и лекарственные средства, если они требуют особых условий хранения.

Тем временем "Укрпочта" объявила о начале сотрудничества с известным китайским маркетплейсом Temu. Генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский отметил, что благодаря партнерству украинцы смогут быстрее получать свои заказы, которые они делали в онлайн-магазине.

Также напомним, что "Новая почта" изменила стоимость доставки при условии наложенного платежа. Редакция сайта Новини.LIVE уже объясняла, какой будет стоимость.