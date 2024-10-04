Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новая почта отменила плату за популярную услугу — детали arrow

Новая почта отменила плату за популярную услугу — детали

4 октября 2024 12:43
Ксения Симонова - Редактор
Новая почта изменила правила возврата посылок — что известно
Отделение почты. Фото: novaposhta.ua
Ксения Симонова - Редактор

Украинская логистическая компания "Новая почта" отменила плату за популярную услугу. Изменения коснутся тех, кто часто делает интернет-заказы или коммерческие отправки.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Читайте также:

Подробнее об отмене платы за услугу

Как отмечает почтовый оператор, речь идет о бесплатном возврате посылки отправителю. Изменения вступили в силу в октябре 2024 года.

Если ранее получатель отказывался от посылки, то отправителю приходилось платить 0,5% ее объявленной стоимости, то теперь это требование отменено.

Такое новшество больше всего коснется тех, кто часто осуществляет интернет-заказы или коммерческие отправления.

"Особенно это важно для тех, кто часто делает интернет-заказы или коммерческие отправки. Каждый клиент может быть уверен, что сможет вернуть не подошедший товар без лишних затрат", — сообщили в компании.

На Новой почте отметили, что ежемесячно клиенты возвращают около 1,3 млн посылок, поэтому теперь они будут экономить более 9,4 млн гривен.

"Так что делайте покупки без лишних волнений и экономьте на возвратах", — добавили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября 2024 года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности, отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.

Также в Украине намерены отменить льготу на международные посылки, стоимость которых не больше 150 евро. В Верховной Раде завершается подготовка законопроекта о введении соответствующего налогообложения.

Новая почта почта изменения услуги посылки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 В Минобороны назвали количество зарегистрированных военных в приложении Армия+

13:31 Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

13:18 Угрожал гранатой кассирше — в Одессе задержали грабителя-неудачника

13:13 Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

13:07 Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

13:05 В Черновицкой области мужчины стреляли в собак — полиция открыла производство

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

13:36 В Минобороны назвали количество зарегистрированных военных в приложении Армия+

13:31 Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

13:18 Угрожал гранатой кассирше — в Одессе задержали грабителя-неудачника

13:13 Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

13:07 Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

13:05 В Черновицкой области мужчины стреляли в собак — полиция открыла производство

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

12:46 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — подробности

12:44 Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября