Новая почта изменила правила возврата посылок — что известно

Новая почта отменила плату за популярную услугу — детали
Украинская логистическая компания "Новая почта" отменила плату за популярную услугу. Изменения коснутся тех, кто часто делает интернет-заказы или коммерческие отправки.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Подробнее об отмене платы за услугу
Как отмечает почтовый оператор, речь идет о бесплатном возврате посылки отправителю. Изменения вступили в силу в октябре 2024 года.
Если ранее получатель отказывался от посылки, то отправителю приходилось платить 0,5% ее объявленной стоимости, то теперь это требование отменено.
Такое новшество больше всего коснется тех, кто часто осуществляет интернет-заказы или коммерческие отправления.
"Особенно это важно для тех, кто часто делает интернет-заказы или коммерческие отправки. Каждый клиент может быть уверен, что сможет вернуть не подошедший товар без лишних затрат", — сообщили в компании.
На Новой почте отметили, что ежемесячно клиенты возвращают около 1,3 млн посылок, поэтому теперь они будут экономить более 9,4 млн гривен.
"Так что делайте покупки без лишних волнений и экономьте на возвратах", — добавили в компании.
Что еще стоит знать
Напомним, с 1 октября 2024 года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности, отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.
Также в Украине намерены отменить льготу на международные посылки, стоимость которых не больше 150 евро. В Верховной Раде завершается подготовка законопроекта о введении соответствующего налогообложения.
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