Новая почта изменила правила возврата посылок — что известно

Отделение почты. Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" отменила плату за популярную услугу. Изменения коснутся тех, кто часто делает интернет-заказы или коммерческие отправки.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

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Подробнее об отмене платы за услугу

Как отмечает почтовый оператор, речь идет о бесплатном возврате посылки отправителю. Изменения вступили в силу в октябре 2024 года.

Если ранее получатель отказывался от посылки, то отправителю приходилось платить 0,5% ее объявленной стоимости, то теперь это требование отменено.

Такое новшество больше всего коснется тех, кто часто осуществляет интернет-заказы или коммерческие отправления.

"Особенно это важно для тех, кто часто делает интернет-заказы или коммерческие отправки. Каждый клиент может быть уверен, что сможет вернуть не подошедший товар без лишних затрат", — сообщили в компании.

На Новой почте отметили, что ежемесячно клиенты возвращают около 1,3 млн посылок, поэтому теперь они будут экономить более 9,4 млн гривен.

"Так что делайте покупки без лишних волнений и экономьте на возвратах", — добавили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября 2024 года почтовый оператор "Новая почта" подготовил своим клиентам ряд изменений. В частности, отменил некоторые платежи и повысил цены на доставку посылок.

Также в Украине намерены отменить льготу на международные посылки, стоимость которых не больше 150 евро. В Верховной Раде завершается подготовка законопроекта о введении соответствующего налогообложения.