Новая почта заработала во Франции — где именно и какие цены

Посылка Новой почты Фото: novaposhta.ua

Первое отделение украинской логистической компании "Новая почта" открылось в новой стране Европы. В этот раз офис появился в Ницце (Франция).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отделение заработало в Ницце, а почтоматы, пункты выдачи посылок и курьерская доставка теперь доступны во всех уголках страны. На доставку отводится от пяти дней.

Офис работает по адресу:

27 Avenue Notre Dame, 06000.

Франция стала 14 европейской страной, где заработала Новая почта. Логистическая компания до конца года планирует открыть офисы в Париже и Лионе. Также появятся отделения в таких городах: Лилль, Тулуза, Бордо.

Цены на услуги почты во Франции

Клиентам можно будет получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 килограммов в и из Украины, а также по стране и между странами в Европе, где работают отделения Новой почты.

Стоимость доставки из Украины в офис во Франции составляет:

для документов до 1 кг — 900 гривен;

для посылок до 2 кг — 950 гривен;

для посылок до 10 кг — 1,5 тыс. гривен;

для посылок до 30 кг — 2,5 тыс. гривен;

для грузов свыше 30 кг — 100 гривен за каждый килограмм.

Также можно заказывать доставку отправлений до 1 тыс. килограммов курьером по любому адресу во Франции.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство согласовало с Международным валютным фондом создание специальных банковских учреждений, благодаря которым будет происходить оперативный доступ к финуслугам на основе почтовой инфраструктуры. В частности, это особенно актуально в прифронтовых районах.

Также мы писали, что с 1 июля 2024 г. заработали новые тарифы государственного почтового оператора "Укрпочта". Цены выросли на 5-10 гривен.