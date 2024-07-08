Нова пошта запрацювала у Франції — де саме та які ціни

Посилка Нової пошти. Фото: novaposhta.ua

Перше відділення української логістичної компанії "Нова пошта" відкрилося в новій країні Європи. Цього разу офіс з'явився у Ніцці (Франція).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Робота офісу Nova post в Ніцці

Відділення запрацювало в Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур'єрська доставка тепер доступні у всіх куточках країни. На доставку відводиться від п'яти днів.

Офіс працює за адресою:

27 Avenue Notre Dame, 06000.

Франція стала 14-ю європейською країною, де запрацювала Нова пошта. Логістична компанія до кінця року планує відкрити офіси у Парижі та Ліоні. Також з'являться відділення у таких містах: Лілль, Тулуза, Бордо.

Ціни на послуги пошти у Франції

Клієнтам можна буде отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кілограмів до та з України, а також по країні та між країнами в Європі, де працюють відділення Нової пошти.

Вартість доставки з України в офіс у Франції становить:

для документів до 1 кг — 900 гривень;

для посилок до 2 кг — 950 гривень;

для посилок до 10 кг — 1,5 тис. гривень;

для посилок до 30 кг — 2,5 тис. гривень;

для вантажів понад 30 кг — 100 гривень за кожен кілограм.

Також можна замовляти доставку відправлень до 1 тис. кілограмів кур'єром на будь-яку адресу у Франції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд погодив з Міжнародним валютним фондом створення спеціальних банківських установ, завдяки яким відбуватиметься оперативний доступ до фінпослуг на основі поштової інфраструктури. Зокрема, це особливо актуально у прифронтових районах.

Також ми писали, що з 1 липня 2024 року запрацювали нові тарифи державного поштового оператора "Укрпошта". Ціни зросли на 5-10 гривень.