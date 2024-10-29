Новая почта расширила деятельность в Европе – где теперь доступен сервис

Сотрудник Новой почты. Фото: novaposhta.ua

В украинской логистической компании "Новая почта" рассказали о выходе на рынок Нидерландов с курьерскими услугами. Речь идет о шестнадцатой европейской стране, где теперь работает.

Об этом информирует пресс-центр компании.

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Как отмечают в пресс-службе, почтовые отправления, вес которых до 1 тыс. кг доступны для простых граждан и компаний.

Стоимость курьерской доставки:

документы — 1 тыс. гривен;

посылки до 2 кг — 1,05 тыс. гривен;

посылки до 10 кг — 1,6 тыс. гривен;

посылки до 30 кг — 2,6 тыс. гривен;

посылки больше 30 кг — 100 грн за каждый килограмм и 250 грн за каждые 100 кг.

Срок доставки из Украины в Нидерланды составит от четырех дней, а по Нидерландам и в другие страны Европы — от одного дня.

В каких странах работает Новая почта

У Новой почте есть международные представительства в целом списке стран, включающих Молдову, Польшу, Литву, Германию, Чехию, Эстонию, Латвию, Словакию, Румынию, Венгрию, Италию и Австрию.

В октябре заработали два офиса в Австрии, а летом компания открыла свое сотое отделение в Европе — во Франции.

Сейчас у Новой почты насчитывается более 100 собственных офисов в Европе и около 82 тысяч партнерских точек сервиса.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее финансовый сервис NovaPay начал выпуск бизнес-карт для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Заказать пластиковую карту можно через приложение NovaPay, а доставку обеспечит Новая почта.

Также мы писали, что Новая почта отменила плату за популярную услугу. Изменения коснутся тех, кто часто производит интернет-заказ или коммерческие отправления.