Нова пошта розширила діяльність у Європі — де тепер доступний сервіс

Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги
В українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про вихід на ринок Нідерландів з курʼєрськими послугами. Йдеться про шістнадцяту європейську країну, де тепер працює.
Про це інформує пресцентр компанії.
Які пропонують умови та вартість послуг
Як зазначають у пресслужбі, поштові відправлення, вага яких до 1 тис. кг доступні для простих громадян та компаній.
Вартість кур'єрської доставки:
- документи — 1 тис. гривень;
- посилки до 2 кг — 1,05 тис. гривень;
- посилки до 10 кг — 1,6 тис. гривень;
- посилки до 30 кг — 2,6 тис. гривень;
- посилки більші за 30 кг — 100 грн за кожний кілограм та 250 грн за кожні 100 кг.
Термін доставки з України в Нідерланди становитиме від чотирьох днів, а по Нідерландах і в інші країни Європи — від одного дня.
В яких країнах працює Нова пошта
У Нової пошти є міжнародні представництва у цілого списку країн, куди входять: Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Італія та Австрія.
У жовтні запрацювали два офіси в Австрії, а влітку компанія відкрила своє соте відділення у Європі — у Франції.
Зараз у Нової пошти налічується понад 100 власних офісів у Європі та майже 82 тисяч партнерських точок сервісу.
Що ще варто знати
Нагадаємо, раніше фінансовий сервіс NovaPay розпочав випуск бізнес-карток для фізосіб-підприємців (ФОП). Замовити пластикову картку можна через додаток NovaPay, а доставку забезпечить Нова пошта.
Також ми писали, що Нова пошта скасувала плату за популярну послугу. Зміни торкнуться тих, хто часто робить інтернет-замовлення або комерційні відправлення.
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