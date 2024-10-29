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Нова пошта розширила бізнес у Європі — де доступні послуги

29 жовтня 2024 14:10
Ксенія Симонова - Редактор
Нова пошта розширила діяльність у Європі — де тепер доступний сервіс
Працівник Нової пошти. Фото: novaposhta.ua
Ксенія Симонова - Редактор

В українській логістичній компанії "Нова пошта" розповіли про вихід на ринок Нідерландів з курʼєрськими послугами. Йдеться про шістнадцяту європейську країну, де тепер працює.

Про це інформує пресцентр компанії.

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Які пропонують умови та вартість послуг

Як зазначають у пресслужбі, поштові відправлення, вага яких до 1 тис. кг доступні для простих громадян та компаній.

Вартість кур'єрської доставки:

  • документи — 1 тис. гривень;
  • посилки до 2 кг — 1,05 тис. гривень;
  • посилки до 10 кг — 1,6 тис. гривень;
  • посилки до 30 кг — 2,6 тис. гривень;
  • посилки більші за 30 кг — 100 грн за кожний кілограм та 250 грн за кожні 100 кг.

Термін доставки з України в Нідерланди становитиме від чотирьох днів, а по Нідерландах і в інші країни Європи — від одного дня.

В яких країнах працює Нова пошта

У Нової пошти є міжнародні представництва у цілого списку країн, куди входять: Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Італія та Австрія.

 У жовтні запрацювали два офіси в Австрії, а влітку компанія відкрила своє соте відділення у Європі — у Франції.

Зараз у Нової пошти налічується понад 100 власних офісів у Європі та майже 82 тисяч партнерських точок сервісу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше фінансовий сервіс NovaPay розпочав випуск бізнес-карток для фізосіб-підприємців (ФОП). Замовити пластикову картку можна через додаток NovaPay, а доставку забезпечить Нова пошта.

Також ми писали, що Нова пошта скасувала плату за популярну послугу. Зміни торкнуться тих, хто часто робить інтернет-замовлення або комерційні відправлення.

Нова пошта послуги пошта Нідерланди посилки

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