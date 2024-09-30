Новая почта хочет обновить тарифную сетку с 1 октября — как изменятся цены

Посылка в руках. Фото: bzh.life

Украинская логистическая компания "Новая почта" намерена пересмотреть тарифную сетку своих услуг. Новые цены начнут действовать с 1 октября 2024 года.

Об этом сообщает издание Inforesist.

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Необходимость пересмотра тарифов

Как отмечают СМИ, повышение тарифов логистической компании связано с ростом потребительских цен в стране на 7,5% и инфляцией на уровне 8,2% в 2024 году.

Ожидается, что стоимость доставки посылки до двух кг между отделениями и почтоматами по городу повысится на 10 гривен, до 60 гривен.

Стоимость услуги доставки документов между отделениями и почтоматами по городу и Украине повысится на 10 гривен, до 65 гривен.

Новые тарифы на другие грузы:

цена на доставку посылок до 10 кг вырастет на 10 гривен — до 90 гривен;

стоимость посылки до 30 кг — на 20 гривен, до 140 гривен.

Посылки по Украине подорожают так:

до 2 кг — на 10 гривен, 80 грн гривен;

до 10 кг — на 10 гривен, до 110 гривен;

до 30 кг — на 20 гривен, до 160 гривен.

Также отменят скидки на многоместные посылки, перевозка паллет между отделениями подорожает на 50-250 гривен, адресное обслуживание обойдется в дополнительную плату — 150 гривен.

В то же время, официального подтверждения со стороны Новой почты повышения тарифов нет.

Что еще стоит знать

Напомним, компания Новая почта обновила свое приложение, добавив ряд новых функций. Теперь пользователи смогут выбирать "любимые отделения и почтаматы" и не только.

Также мы писали, что логистический оператор "Новая почта" запустил функцию "Чаевые". Она дает клиентам возможность выразить благодарность работникам компании за качественное обслуживание.