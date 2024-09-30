Нова пошта хоче оновити тарифну сітку з 1 жовтня — як зміняться ціни

Посилка у руках. Фото: bzh.life

Українська логістична компанія "Нова пошта" має намір переглянути тарифну сітку своїх послуг. Очікується, що нові ціни почнуть діяти з 1 жовтня 2024 року.

Про це повідомляє видання Inforesist.

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Необхідність перегляду тарифів

Як зазначають ЗМІ, підвищення тарифів логістичної компанії пов’язане зі зростанням споживчих цін в країні на 7,5% та інфляцією на рівні 8,2% у 2024 році.

Очікується, що вартість доставки посилки до 2 кг між відділеннями та поштоматами по місту підвищиться на 10 гривень, до 60 гривень.

Вартість послуги з доставки документів між відділеннями та поштоматами по місту та Україні збільшиться на 10 гривень, до 65 гривень.

Нові тарифи на інші вантажі:

ціна на доставку посилок до 10 кг зросте на 10 гривень, до 90 гривень;

вартість посилки до 30 кг — на 20 гривень, до 140 гривень.

Посилки по Україні подорожчають так:

до 2 кг — на 10 гривень, 80 грн гривень;

до 10 кг — на 10 гривень, до 110 гривень;

до 30 кг — на 20 гривень, до 160 гривень.

Також скасують знижки на багатомісні посилки, перевезення палет між відділеннями подорожчає на 50-250 гривень, адресне обслуговування обійдеться у додаткову плату — 150 гривень.

Водночас, офіційного підтвердження з боку Нової пошти підвищення тарифів немає.

Що ще варто знати

Нагадаємо, компанія Нова пошта оновила свій застосунок, додавши низку нових функцій. Відтепер користувачі зможуть обирати "улюблені відділення та поштомати" та не тільки.

Також ми писали, що логістичний оператор "Нова пошта" запустив функцію "Чайові". Вона надає клієнтам можливість висловити подяку працівникам компанії за якісне обслуговування.