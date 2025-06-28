Найдорожча монета в Україні — який вигляд вона має (фото)

Робітниця в монетному дворі. Фото: УНІАН

Нумізматика зараз — це не тільки про пошук раритетних та вкрай рідкісних екземплярів монет. Колекціонерів часто цікавлять й більш сучасні монети.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка монета в Україні зараз є найдорожчою.

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Нині найдорожчою монетою в Україні вважається ювілейна монета, яку присвятили футбольному Чемпіонату Європи у 2012 році, йдеться у Каталозі нумізматичної продукції НБУ. На Монетному дворі її викарбували із 500 грамів золота.

Найдорожча монета України присвячена Євро-2012. Фото: Нацбанк

На аверсі монети зобразили малий Державний Герб України, а також офіційний логотип УЄФА Євро-2012 з використанням кольорової емалі. По колу монети є силуети архітектурних пам'яток міст, у який відбувалися футбольні поєдинки турніру.

На зворотному боці монети помістили зображення на футбольну тематику: на першому плані — силует футболіста з м’ячем, на другому – двоє польових гравців та голкіпер.

Усього було викарбувано 110 штук монет. Ціна однієї такої монети на момент випуску складав майже 350 тис. гривень.

Реверс монети, яку присвятили Євро 2012. Фото: НБУ

Нагадаємо, що найстарішою валютою у світі вважається британський фунт стерлінгів. Перші згадки про ці гроші датуються 760 роком. Дізнавайтесь також, чи існують купюри з номіналом понад 100 доларів.