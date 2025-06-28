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Головна Фінанси Найдорожча монета в Україні — скільки коштує та де її знайти

Найдорожча монета в Україні — скільки коштує та де її знайти

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Дата публікації: 28 червня 2025 13:35
Найдорожча монета в Україні — який вигляд вона має (фото)
Робітниця в монетному дворі. Фото: УНІАН
Ключові моменти Детальніше про найдорожчу монету в Україні

Нумізматика зараз — це не тільки про пошук раритетних та вкрай рідкісних екземплярів монет. Колекціонерів часто цікавлять й більш сучасні монети.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яка монета в Україні зараз є найдорожчою. 

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Детальніше про найдорожчу монету в Україні

Нині найдорожчою монетою в Україні вважається ювілейна монета, яку присвятили футбольному Чемпіонату Європи у 2012 році, йдеться у Каталозі нумізматичної продукції НБУ.  На Монетному дворі її викарбували із 500 грамів золота.

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Найдорожча монета України присвячена Євро-2012. Фото: Нацбанк

На аверсі монети зобразили малий Державний Герб України, а також офіційний логотип УЄФА Євро-2012 з використанням кольорової емалі. По колу монети є силуети архітектурних пам'яток міст, у який відбувалися футбольні поєдинки турніру.

На зворотному боці монети помістили зображення на футбольну тематику:  на першому плані — силует футболіста з м’ячем, на другому – двоє польових гравців та голкіпер.

Усього було викарбувано 110 штук монет. Ціна однієї такої монети на момент випуску складав майже 350 тис. гривень.

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Реверс монети, яку присвятили Євро 2012. Фото: НБУ

Нагадаємо, що найстарішою валютою у світі вважається британський фунт стерлінгів. Перші згадки про ці гроші датуються 760 роком. Дізнавайтесь також, чи існують купюри з номіналом понад 100 доларів.

НБУ футбол гроші монети ціна
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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