Польша вводит новые инициативы по поддержке украинцев — гранты до 15 тыс. злотых и другие выплаты

Польские злотые. Фото: Adobe

Украинцы получили в Польше новые возможности финансовой поддержки в ноябре 2024 года. Программы предусматривают выплаты до 7000 злотых на аренду жилья, гранты до 15 000 злотых для реализации общественных инициатив, а также до 1 500 долларов для профессиональной адаптации.

Об этом говорится на портале Uapl.info.

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Помощь на ремонт

Фонд Habitat for Humanity Poland начинает программу RemontujeMY, которая оказывает поддержку лицам, попавшим в сложные жилищные условия. Заявки на участие можно подавать до 23 декабря 2024 года.

Условия участия в программе:

Программа предназначена для лиц, приехавших в Польшу из Украины после 24 февраля 2022 года с начала войны.

Участники могут подать заявку на получение субсидии для ремонта съемной квартиры или приобретения необходимого оборудования.

Субсидия может составлять до 7000 злотых и будет возмещена на основе предоставленных документов, подтверждающих затраты на ремонт.

Кто может подать заявку:

Программа открыта как для беженцев, так и польских владельцев жилья.

Решение о подаче заявки принимается арендатором вместе с собственником квартиры.

Для участия в программе необходимо использовать личные средства, которые будут компенсированы фондом после завершения работ.

Выплаты на обучение

Программа финансовой поддержки от CARE Poland предусматривает выплаты до 1 500 долларов США для украинцев, которые:

Прибыли в Польшу после 22 февраля 2024;

Имеют временную защиту или карту избитую;

Являются медсестрами или акушерками с трехлетним опытом работы за последние пять лет.

Деньги можно использовать для:

Нострификации диплома;

Оплаты курсов польского языка до уровня B1/B2;

Оплата обучения в медицинских университетах Польши.

Подать заявку на программу можно до 31 декабря 2024г. Для этого нужно подтвердить уровень знания польского языка (минимум A1-A2) и наличие разрешения на работу в польской системе здравоохранения или поданную заявку на его получение.

Гранты общественным инициативам

Фонд имени Людвики и Генрика Вуйцев вместе с фондом "Образование для демократии" объявили прием заявок на получение финансирования от 5000 до 15000 злотых. Деньги предоставляются для поддержки инициатив, направленных на помощь беженцам, в частности, для реализации социальных, культурных и образовательных проектов.

До 9 декабря 2024 года на программу могут подавать заявки неформальные группы и общественные организации. Участие в программе не требует софинансирования, а все расходы покрываются организаторами проекта Wspoldzialamy 2024. Общий бюджет программы составляет 150 000 злотых, с возможностью его увеличения в случае предоставления интересных и перспективных проектов.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году украинцы в Польше могут получить несколько видов выплат на воспитание детей. Условия их получения были обновлены, а также появились новые программы финансовой поддержки. Для того чтобы воспользоваться социальными выплатами необходимо соответствовать установленным критериям.

Мы также писали, что находящиеся в Польше украинцы и имеющие статус временной защиты могут оформить так называемый "серый паспорт" — Временный путевой документ иностранца (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Этот документ предоставляется лицам, которые не могут получить новый загранпаспорт из-за военных действий или других обстоятельств.