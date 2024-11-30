Польша вводит новые инициативы по поддержке украинцев — гранты до 15 тыс. злотых и другие выплаты

Новая помощь украинцам в Польше — какие выплаты можно получить
Украинцы получили в Польше новые возможности финансовой поддержки в ноябре 2024 года. Программы предусматривают выплаты до 7000 злотых на аренду жилья, гранты до 15 000 злотых для реализации общественных инициатив, а также до 1 500 долларов для профессиональной адаптации.
Об этом говорится на портале Uapl.info.
Помощь на ремонт
Фонд Habitat for Humanity Poland начинает программу RemontujeMY, которая оказывает поддержку лицам, попавшим в сложные жилищные условия. Заявки на участие можно подавать до 23 декабря 2024 года.
Условия участия в программе:
- Программа предназначена для лиц, приехавших в Польшу из Украины после 24 февраля 2022 года с начала войны.
- Участники могут подать заявку на получение субсидии для ремонта съемной квартиры или приобретения необходимого оборудования.
Субсидия может составлять до 7000 злотых и будет возмещена на основе предоставленных документов, подтверждающих затраты на ремонт.
Кто может подать заявку:
- Программа открыта как для беженцев, так и польских владельцев жилья.
- Решение о подаче заявки принимается арендатором вместе с собственником квартиры.
Для участия в программе необходимо использовать личные средства, которые будут компенсированы фондом после завершения работ.
Выплаты на обучение
Программа финансовой поддержки от CARE Poland предусматривает выплаты до 1 500 долларов США для украинцев, которые:
- Прибыли в Польшу после 22 февраля 2024;
- Имеют временную защиту или карту избитую;
- Являются медсестрами или акушерками с трехлетним опытом работы за последние пять лет.
Деньги можно использовать для:
- Нострификации диплома;
- Оплаты курсов польского языка до уровня B1/B2;
- Оплата обучения в медицинских университетах Польши.
Подать заявку на программу можно до 31 декабря 2024г. Для этого нужно подтвердить уровень знания польского языка (минимум A1-A2) и наличие разрешения на работу в польской системе здравоохранения или поданную заявку на его получение.
Гранты общественным инициативам
Фонд имени Людвики и Генрика Вуйцев вместе с фондом "Образование для демократии" объявили прием заявок на получение финансирования от 5000 до 15000 злотых. Деньги предоставляются для поддержки инициатив, направленных на помощь беженцам, в частности, для реализации социальных, культурных и образовательных проектов.
До 9 декабря 2024 года на программу могут подавать заявки неформальные группы и общественные организации. Участие в программе не требует софинансирования, а все расходы покрываются организаторами проекта Wspoldzialamy 2024. Общий бюджет программы составляет 150 000 злотых, с возможностью его увеличения в случае предоставления интересных и перспективных проектов.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году украинцы в Польше могут получить несколько видов выплат на воспитание детей. Условия их получения были обновлены, а также появились новые программы финансовой поддержки. Для того чтобы воспользоваться социальными выплатами необходимо соответствовать установленным критериям.
Мы также писали, что находящиеся в Польше украинцы и имеющие статус временной защиты могут оформить так называемый "серый паспорт" — Временный путевой документ иностранца (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Этот документ предоставляется лицам, которые не могут получить новый загранпаспорт из-за военных действий или других обстоятельств.
Читайте Новини.LIVE!