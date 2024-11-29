Польща запроваджує нові ініціативи для підтримки українців — гранти до 15 тис. злотих та інші виплати

Польські злоті. Фото: Adobe

Українці в Польщі отримали нові можливості фінансової підтримки у листопаді 2024 року. Програми передбачають виплати до 7 000 злотих на оренду житла, гранти до 15 000 злотих для реалізації громадських ініціатив, а також до 1 500 доларів для професійної адаптації.

Про це йдеться на порталі Uapl.info.

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Допомога на ремонт

Фонд Habitat for Humanity Poland розпочинає програму RemontujeMY, яка надає підтримку особам, що потрапили в складні житлові умови. Заявки на участь можна подавати до 23 грудня 2024 року.

Умови участі в програмі:

Програма призначена для осіб, які приїхали до Польщі з України після 24 лютого 2022 року через початок війни.

Учасники можуть подати заявку на отримання субсидії для ремонту орендованої квартири або придбання необхідного обладнання.

Субсидія може становити до 7 000 злотих і буде відшкодована на основі наданих документів, що підтверджують витрати на ремонт.

Хто може подати заявку:

Програма відкрита як для біженців, так і для польських власників житла.

Рішення про подачу заявки приймається орендарем разом з власником квартири.

Для участі в програмі необхідно спочатку використати особисті кошти, які будуть компенсовані фондом після завершення робіт.

Виплати на навчання

Програма фінансової підтримки від CARE Poland передбачає виплати до 1 500 доларів США для українців, які:

Прибули до Польщі після 22 лютого 2024 року;

Мають тимчасовий захист або карту побиту;

Є медсестрами або акушерками з трирічним досвідом роботи за останні п’ять років.

Гроші можна використати для:

Нострифікації диплома;

Оплати курсів польської мови до рівня B1/B2;

Оплати навчання в медичних університетах Польщі.

Подати заявку на програму можна до 31 грудня 2024 року. Для цього потрібно підтвердити рівень знання польської мови (мінімум A1-A2) та наявність дозволу на роботу в польській системі охорони здоров'я або подану заявку на його отримання.

Гранти громадським ініціативам

Фонд імені Людвики та Генрика Вуйців разом з фондом "Освіта для демократії" оголосили прийом заявок на отримання фінансування від 5 000 до 15 000 злотих. Гроші надаються для підтримки ініціатив, що спрямовані на допомогу біженцям, зокрема для реалізації соціальних, культурних та освітніх проектів.

До 9 грудня 2024 року на програму можуть подавати заявки неформальні групи та громадські організації. Участь у програмі не вимагає співфінансування, а всі витрати покривають організатори проєкту Wspoldzialamy 2024. Загальний бюджет програми становить 150 000 злотих, з можливістю його збільшення у разі подання цікавих і перспективних проєктів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в 2024 році українці в Польщі можуть отримати кілька видів виплат на виховання дітей. Умови для їх отримання були оновлені, а також з'явились нові програми фінансової підтримки. Для того щоб скористатися соціальними виплатами, необхідно відповідати встановленим критеріям.

Ми також писали, що українці, які перебувають у Польщі і мають статус тимчасового захисту, можуть оформити так званий "сірий паспорт" — Тимчасовий подорожній документ іноземця (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Цей документ надається особам, які не можуть отримати новий закордонний паспорт через воєнні дії або інші обставини.