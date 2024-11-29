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Нова допомога українцям у Польщі — які виплати можна отримати

29 листопада 2024 08:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Польща запроваджує нові ініціативи для підтримки українців — гранти до 15 тис. злотих та інші виплати
Польські злоті. Фото: Adobe
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українці в Польщі отримали нові можливості фінансової підтримки у листопаді 2024 року. Програми передбачають виплати до 7 000 злотих на оренду житла, гранти до 15 000 злотих для реалізації громадських ініціатив, а також до 1 500 доларів для професійної адаптації.

Про це йдеться на порталі Uapl.info.

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Допомога на ремонт

Фонд Habitat for Humanity Poland розпочинає програму RemontujeMY, яка надає підтримку особам, що потрапили в складні житлові умови. Заявки на участь можна подавати до 23 грудня 2024 року.

Умови участі в програмі:

  • Програма призначена для осіб, які приїхали до Польщі з України після 24 лютого 2022 року через початок війни.
  • Учасники можуть подати заявку на отримання субсидії для ремонту орендованої квартири або придбання необхідного обладнання.

Субсидія може становити до 7 000 злотих і буде відшкодована на основі наданих документів, що підтверджують витрати на ремонт.

Хто може подати заявку:

  • Програма відкрита як для біженців, так і для польських власників житла.
  • Рішення про подачу заявки приймається орендарем разом з власником квартири.

Для участі в програмі необхідно спочатку використати особисті кошти, які будуть компенсовані фондом після завершення робіт.

Виплати на навчання

Програма фінансової підтримки від CARE Poland передбачає виплати до 1 500 доларів США для українців, які:

  • Прибули до Польщі після 22 лютого 2024 року;
  • Мають тимчасовий захист або карту побиту;
  • Є медсестрами або акушерками з трирічним досвідом роботи за останні п’ять років.

Гроші можна використати для:

  • Нострифікації диплома;
  • Оплати курсів польської мови до рівня B1/B2;
  • Оплати навчання в медичних університетах Польщі.

Подати заявку на програму можна до 31 грудня 2024 року. Для цього потрібно підтвердити рівень знання польської мови (мінімум A1-A2) та наявність дозволу на роботу в польській системі охорони здоров'я або подану заявку на його отримання.

Гранти громадським ініціативам

Фонд імені Людвики та Генрика Вуйців разом з фондом "Освіта для демократії" оголосили прийом заявок на отримання фінансування від 5 000 до 15 000 злотих. Гроші надаються для підтримки ініціатив, що спрямовані на допомогу біженцям, зокрема для реалізації соціальних, культурних та освітніх проектів.

До 9 грудня 2024 року на програму можуть подавати заявки неформальні групи та громадські організації. Участь у програмі не вимагає співфінансування, а всі витрати покривають організатори проєкту Wspoldzialamy 2024. Загальний бюджет програми становить 150 000 злотих, з можливістю його збільшення у разі подання цікавих і перспективних проєктів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в 2024 році українці в Польщі можуть отримати кілька видів виплат на виховання дітей. Умови для їх отримання були оновлені, а також з'явились нові програми фінансової підтримки. Для того щоб скористатися соціальними виплатами, необхідно відповідати встановленим критеріям.

Ми також писали, що українці, які перебувають у Польщі і мають статус тимчасового захисту, можуть оформити так званий "сірий паспорт" — Тимчасовий подорожній документ іноземця (Tymczasowy Dokument Podróży Cudzoziemca, TDP). Цей документ надається особам, які не можуть отримати новий закордонний паспорт через воєнні дії або інші обставини.

Польща виплати фінансова допомога гроші біженці українці в Польщі

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11:32 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:30 Україна отримала від Південної Кореї 100 мільйонів доларів

11:27 В одеській Аркадії згорів непрацюючий нічний клуб — фото

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