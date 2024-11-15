Выплаты пенсионерам и ВПЛ — кто и как может получить помощь от государства

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют ввести выплаты по 4 500 гривен для поддержки самых уязвимых категорий граждан, в частности, малообеспеченных семей, многодетных семей и лиц с инвалидностью. Относительно пенсионеров размер пособия будет определяться с учетом их страхового стажа и соответствующих процентных расчетов.

Новини.LIVE рассказывает, кто может получить такие выплаты.

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Согласно постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи", новая инициатива направлена на обеспечение дополнительной финансовой поддержки граждан, наиболее ее нуждающихся, учитывая текущие экономические вызовы.

В рамках нового проекта финансовая помощь будет предоставляться отдельным категориям граждан, среди которых:

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

матери-одиночки;

внутренне перемещенные лица (переселенцы);

лица с инвалидностью;

семьи, которые получают временную помощь на детей из-за неуплаты алиментов или неизвестного местонахождения одного из родителей;

граждане, не имеющие права на пенсию.

Как получить выплаты

Чтобы получить выплату, заявление должен подать член семьи, который уже получает один из видов государственной помощи, указанных в проекте. Важно отметить, что назначение этой помощи осуществляется исключительно по желанию личности. Это означает, что выплаты добровольны и не начисляются автоматически.

Распределение помощи будет осуществляться следующим образом:

100% базовой суммы (4500 грн) будет получать первый член семьи, который определен как уполномоченный получатель;

70% от базовой суммы будет выплачиваться каждому следующему члену семьи.

Сколько получат пенсионеры

Программа уделяет особое внимание пенсионерам, получающим выплаты по возрасту. Размер дополнительной помощи зависит от продолжительности страхового стажа:

53% от базовой суммы получат те, чей стаж меньше 10 лет;

62% предусмотрено для пенсионеров со стажем от 10 до 20 лет;

70% будут получать лица со стажем от 20 до 30 лет;

88% базовой суммы будут выплачиваться тем, кто имеет более 30 лет стажа.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Нина Южанина заявила, что государственный бюджет Украины на 2025 год находится на финальной стадии принятия с учетом, что будет помощь от партнеров. В противном случае все выплаты, кроме военных, могут быть прекращены.

Также мы сообщали, что в ноябре пособие по безработице получают 41,9 тысяч человек, из которых 68% получают повышенную выплату в размере 3600 гривен. В то же время, готовится новый законопроект, предусматривающий восстановление довоенных стандартов выплат и отмену ограничений, введенных во время военного положения.