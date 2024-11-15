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Нова допомога українцям — хто може отримати виплати 4,5 тис. грн

15 листопада 2024 11:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати пенсіонерам та ВПО — хто та як може отримати допомогу від держави
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні планують запровадити виплати по 4 500 гривень для підтримки найуразливіших категорій громадян, зокрема малозабезпечених сімей, багатодітних родин та осіб з інвалідністю. Щодо пенсіонерів, розмір допомоги визначатиметься з урахуванням їхнього страхового стажу та відповідних відсоткових розрахунків.

Новини.LIVE розповідає, хто може отримати такі виплати.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги", нова ініціатива спрямована на забезпечення додаткової фінансової підтримки громадян, які найбільше її потребують, з огляду на поточні економічні виклики.

У рамках нового проєкту фінансова допомога буде надаватися окремим категоріям громадян, серед яких:

  • малозабезпечені родини;
  • багатодітні сім’ї;
  • матері-одиначки;
  • внутрішньо переміщені особи (переселенці);
  • особи з інвалідністю;
  • сім’ї, які отримують тимчасову допомогу на дітей через несплату аліментів або невідоме місцезнаходження одного з батьків;
  • громадяни, які не мають права на пенсію.

Як отримати виплати

Щоб отримати виплату, заяву має подати той член родини, який уже отримує один із видів державної допомоги, зазначених у проєкті. Важливо зауважити, що призначення цієї допомоги здійснюється виключно за бажанням особи. Це означає, що виплати є добровільними і не нараховуються автоматично.

Розподіл допомоги здійснюватиметься наступним чином:

  • 100% базової суми (4 500 грн) отримуватиме перший член родини, який визначений як уповноважений отримувач;
  • 70% від базової суми буде виплачуватися кожному наступному члену родини.

Скільки отримають пенсіонери

Програма приділяє особливу увагу пенсіонерам, які отримують виплати за віком. Розмір додаткової допомоги залежить від тривалості страхового стажу:

  • 53% від базової суми отримають ті, чий стаж менше 10 років;
  • 62% передбачено для пенсіонерів зі стажем від 10 до 20 років;
  • 70% отримуватимуть особи зі стажем від 20 до 30 років;
  • 88% базової суми виплачуватиметься тим, хто має понад 30 років стажу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що державний бюджет України на 2025 рік знаходиться на фінальній стадії прийняття з урахуванням, що буде допомога від партнерів. В іншому випадку всі виплати, окрім військових, можуть припинити.

Також ми повідомляли, що в листопаді допомогу по безробіттю отримують 41,9 тисячі осіб, із яких 68% отримують підвищену виплату в розмірі 3600 гривень. Водночас готується новий законопроєкт, що передбачає відновлення довоєнних стандартів виплат та скасування обмежень, запроваджених під час воєнного стану.

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