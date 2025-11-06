Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги на детей с инвалидностью — кому предоставят 10,5 тыс. грн

Деньги на детей с инвалидностью — кому предоставят 10,5 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:12
Выплаты на уход за детьми с инвалидностью — кто и когда сможет получать по 10,5 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Новини.LIVE

В Украине родители начнут получать государственную денежную помощь по уходу за младенцами. В частности, предусмотрено предоставление повышенной выплаты в 10,5 тыс. грн при наличии группы инвалидности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на принятый законопроект №13532.

Реклама
Читайте также:

Кто сможет получить выплаты на уход за детьми с инвалидностью

Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", принятому во втором чтении, родители начнут получать дополнительную поддержку от государства.

Документ позволит оформить выплаты по уходу за ребенком:

  1. До одного года — в размере 7 грн/мес.
  2. До года при наличии инвалидности — в 10,5 тыс. грн/мес.

При наличии ежемесячных выплат от государства в размере 860 грн — такие суммы будут выплачиваться дополнительно при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.

Также соответствующий законопроект предусматривает предоставление родителям
повышенной разовой государственной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Такие изменения заработают с 1 января 2026 года в случае подписания соответствующего законопроекта президентом Владимиром Зеленским.

Какая сейчас предусмотрена помощь родителям детей с инвалидностью

В Украине гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью I, II, III группы и детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет предоставляется право на получение государственной соцпомощи.

В 2025 году государственные соцвыплаты назначают в таких размерах:

  • для лиц с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2,36 тыс. грн.
  • для лиц с инвалидностью с детства второй группы — 80% от минимума — 1,88 тыс. грн.
  • для лиц с инвалидностью с детства третьей группы — 60% от минимума — 1,41 тыс. грн.
  • для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от минимума — 1,65 тыс. грн.

Также к государственной социальной помощи назначают надбавку на уход за лицами с инвалидностью с детства первой группы и одиноким матерям (родителям), которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Доплата предоставляется на уход независимо от факта работы, учебы и службы.

В частности размер надбавки на уход за лицом с инвалидностью с детства первой группы, отнесенному к подгруппе А, составляет 200% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, за лицами с инвалидностью с детства первой группы, отнесенным к подгруппе Б — в 100%, на ребенка с инвалидностью до шести лет, отнесенному к подгруппе А, — в размере 200% от минимума.

Ранее мы писали, что с 2026 года в Украине повысится государственная помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Такой законопроект приняла Верховная Рада.

Также мы рассказывали, что у некоторых малообеспеченных семей и одиноких матерей есть проблемы с переназначением соцпомощи осенью. В ПФУ объяснили причины и как их можно восстановить.

выплаты дети финансовая помощь деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации