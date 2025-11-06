Выплаты на уход за детьми с инвалидностью — кто и когда сможет получать по 10,5 тыс. грн

Человек держит деньги в руках. Новини.LIVE

В Украине родители начнут получать государственную денежную помощь по уходу за младенцами. В частности, предусмотрено предоставление повышенной выплаты в 10,5 тыс. грн при наличии группы инвалидности.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на принятый законопроект №13532.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить выплаты на уход за детьми с инвалидностью

Согласно проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью", принятому во втором чтении, родители начнут получать дополнительную поддержку от государства.

Документ позволит оформить выплаты по уходу за ребенком:

До одного года — в размере 7 грн/мес. До года при наличии инвалидности — в 10,5 тыс. грн/мес.

При наличии ежемесячных выплат от государства в размере 860 грн — такие суммы будут выплачиваться дополнительно при условии, что по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год.

Также соответствующий законопроект предусматривает предоставление родителям

повышенной разовой государственной помощи при рождении ребенка до 50 тыс. грн.

Такие изменения заработают с 1 января 2026 года в случае подписания соответствующего законопроекта президентом Владимиром Зеленским.

Какая сейчас предусмотрена помощь родителям детей с инвалидностью

В Украине гражданам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью I, II, III группы и детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет предоставляется право на получение государственной соцпомощи.

В 2025 году государственные соцвыплаты назначают в таких размерах:

для лиц с инвалидностью с детства первой группы — 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — 2,36 тыс. грн.

для лиц с инвалидностью с детства второй группы — 80% от минимума — 1,88 тыс. грн.

для лиц с инвалидностью с детства третьей группы — 60% от минимума — 1,41 тыс. грн.

для несовершеннолетних детей с инвалидностью — 70% от минимума — 1,65 тыс. грн.

Также к государственной социальной помощи назначают надбавку на уход за лицами с инвалидностью с детства первой группы и одиноким матерям (родителям), которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью. Доплата предоставляется на уход независимо от факта работы, учебы и службы.

В частности размер надбавки на уход за лицом с инвалидностью с детства первой группы, отнесенному к подгруппе А, составляет 200% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, за лицами с инвалидностью с детства первой группы, отнесенным к подгруппе Б — в 100%, на ребенка с инвалидностью до шести лет, отнесенному к подгруппе А, — в размере 200% от минимума.

Ранее мы писали, что с 2026 года в Украине повысится государственная помощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Такой законопроект приняла Верховная Рада.

Также мы рассказывали, что у некоторых малообеспеченных семей и одиноких матерей есть проблемы с переназначением соцпомощи осенью. В ПФУ объяснили причины и как их можно восстановить.