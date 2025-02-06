Выплаты от Германии — как оформить помощь в 10,8 тыс. грн

Украинские гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы могут зарегистрироваться на выплату единовременной денежной помощи в рамках гуманитарного проекта от Германии. Его реализуют в Днепропетровской области.

Об этом сообщает БФ "Каритас" в Telegram.

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Кто может получить денежную помощь от Германии

Так, в рамках программы при поддержке "CaritasGermany" и Министерства иностранных дел Германии, граждане, пострадавшие от российской агрессии, смогут получить денежную помощь.

На выплаты могут претендовать:

лица, пострадавшие от войны и в дальнейшем проживающие в зоне, не более 50 километров вдоль линии фронта;

граждане, пострадавшие от атак от 08.07.2024 года;

лица, проживающие в доме, который попал под обстрел;

лица, пострадавшие физически от войны.

Кроме того, помощь доступна внутренним переселенцам, которые получили официальный статус после российских атак после 08.07.2024 года.

Организаторы обнародовали дополнительные критерии отбора. В частности, выплаты предоставят, если человек принадлежит к одной из групп:

в семье есть люди с первой-второй группой инвалидности/инвалидностью с детства;

в семье есть лица с тяжелыми болезнями;

одинокие лица от 60 лет без поддержки родственников трудоспособного возраста;

неполная семья (есть только мать, отец или опекун) с детьми до 18 лет;

многодетные семьи от трех несовершеннолетних детей;

беременные женщины или кормящие матери.

Сумма помощи и как зарегистрироваться

Единовременная денежная помощь предоставляется в сумме 10,8 тыс. грн на одного человека, путем перечисления на карту. Максимальное количество помощи на одну семью — четыре гранта.

Зарегистрироваться граждане могут, заполнив специальную форму. Также нужно предоставить документы на всех членов семьи:

паспорт гражданина;

идентификационный номер;

справку переселенца;

документ, где указана категория уязвимости;

акт о повреждении или уничтожении имущества.

Для регистрации можно также обращаться на телефоны горячей линии:

+38098 665 73 88 — график работы пн-чт 10:00 до 16:00;

+38095 459 55 20 — кроме пт;

+38073 459 55 20 — сб, нд — выходной.

Напомним, в некоторых общинах Черниговской области гражданам доступна возможность подать заявки на компенсации за электроотопление. Средства предоставляет Благотворительный фонд "Каритас Чернигов".

Также мы писали, что жители Запорожской области могут зарегистрироваться на материальную помощь в 20 — 50 тыс. гривен. Средства смогут получить те граждане, которые пострадали от военных действий.