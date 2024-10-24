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Германия планирует ограничения для беженцев — чего ожидать украинцам

24 октября 2024 13:04
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Изменения в политике Германии по отношению к беженцам — какие новые правовые статусы и ограничения планирует правительство
Беженцы из Украины на ж/д вокзале Berlin Hauptbahnhof. Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Германии планируются значительные изменения для украинских беженцев. Местные власти намерены ввести новый правовой статус для этих лиц, а также ограничить их гражданские права.

Об этом заявил федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер журнала Wirtschaftswoche.

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По словам спикера, такие изменения направлены на уменьшение расходов Германии на поддержку беженцев и привлечение их на местный рынок труда. В результате украинские беженцы получат новый правовой статус.

Инициативы Линднера предполагают концепцию, объединяющую "льготы для искателей убежища с мерами для местных граждан на рынке труда". Украинцы не будут проходить процедуру получения убежища, однако им не будет автоматически предоставляться доступ к гражданской помощи, обеспечивающей социально-экономический минимум и возможности социального участия, даже в случае, если они не работают.

Также министр намерен реформировать и другие вопросы. В частности, компенсация за жилье должна устанавливаться на основе фиксированной ставки, а не зависеть от фактических затрат.

"Получатели помощи могут решить, хотят ли они переехать в меньшую квартиру и как они ее отапливут. Я верю, что здесь мы можем сэкономить миллиарды евро", — объяснил Линднер.

В настоящее время муниципалитеты покрывают расходы по аренде жилья и отопления для получателей льгот и их семей в определенных регионах. В первый год действует так называемый период ожидания, поэтому стоимость проживания не проверяется. Это сделано для того, чтобы получатели помощи могли сосредоточиться на поиске работы.

Однако почти половина людей, получающих гражданскую помощь, продолжают ее использовать даже через шесть месяцев после начала работы. Это связано с низкими зарплатами или занятостью на неполный рабочий день, особенно среди родителей с детьми.

Что еще нужно знать

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский недавно предложил Германии перенаправить социальную помощь украинским беженцам непосредственно в Украину. Он недоволен финансовым стимулом, позволяющим оставаться в ФРГ.

Мы также писали, что в Польше изменились правила предоставления социальных выплат для украинских беженцев. Речь идет о начислении на детей от 12 до 35 месяцев жизни.

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