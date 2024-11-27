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На АЗС в Украине выросли зарплаты — в чем причина

27 ноября 2024 14:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Рост зарплат на АЗС в Украине, причины и последствия
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Национальные сети автозаправочных станций в 2024 году существенно повысили зарплаты своим работникам. Это произошло из-за дефицита рабочей силы.

О росте зарплат на АЗС сообщил эксперт и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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По словам Сазонова, средняя зарплата в Украине к середине 2024 года выросла на 23%. В отдельных секторах рост оказался значительно выше. К примеру, в сетях автозаправочных станций из-за нехватки кадров зарплаты увеличились на 30-40%.

Повышение зарплат коснулось всех сетей, а не только премиальных. Такие компании как KLO, "Укрнафта", "Мотто" и БРСМ подняли оклады в среднем на 35%.

"Это естественный процесс. Война и эмиграция создают дефицит рабочей силы и сетям АЗС, как и другим бизнесам, приходится повышать зарплаты", — добавил эксперт.

На АЗС в Украине выросли зарплаты — в чем причина - фото 1
Сообщение Кирилла Сазонова в соцсетях. Источник: Facebook

Раньше мы рассказывали какие зарплаты у кондукторов общественного транспорта. Кондукторы-контролеры до сих пор нужны на рынке перевозок.

Также мы писали, что ситуация в энергетическом секторе принуждает компании предлагать конкурентные заработные платы своим сотрудникам. Рынок нуждается в квалифицированных специалистах, способных восстанавливать сети после обстрела. Компания ДТЭК также обеспечивает своих работников достойными окладами.

зарплаты деньги Украина АЗС рынок труда

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