Рост зарплат на АЗС в Украине, причины и последствия

На АЗС в Украине выросли зарплаты — в чем причина
Национальные сети автозаправочных станций в 2024 году существенно повысили зарплаты своим работникам. Это произошло из-за дефицита рабочей силы.
О росте зарплат на АЗС сообщил эксперт и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.
На сколько выросли зарплаты на АЗС
По словам Сазонова, средняя зарплата в Украине к середине 2024 года выросла на 23%. В отдельных секторах рост оказался значительно выше. К примеру, в сетях автозаправочных станций из-за нехватки кадров зарплаты увеличились на 30-40%.
Повышение зарплат коснулось всех сетей, а не только премиальных. Такие компании как KLO, "Укрнафта", "Мотто" и БРСМ подняли оклады в среднем на 35%.
"Это естественный процесс. Война и эмиграция создают дефицит рабочей силы и сетям АЗС, как и другим бизнесам, приходится повышать зарплаты", — добавил эксперт.
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