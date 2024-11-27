Зростання зарплат на АЗС в Україні, причини та наслідки

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Національні мережі автозаправних станцій у 2024 році суттєво підвищили зарплати своїм працівникам. Це сталося через дефіцит робочої сили.

Про зростання зарплат на АЗС повідомив експерт і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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За словами Сазонова, середня зарплата в Україні на середину 2024 року зросла на 23%. В окремих секторах зростання виявилося значно вищим. Наприклад, у мережах автозаправних станцій через брак кадрів зарплати збільшились на 30-40%.

Підвищення зарплат торкнулося всіх мереж, а не лише преміальних. Такі компанії, як KLO, "Укрнафта", "Мотто" та БРСМ підняли оклади в середньому на 35%.

"Це природний процес. Війна та еміграція створюють дефіцит робочої сили та мережам АЗС, як і іншим бізнесам, доводиться підвищувати зарплати", — додав експерт.

Допис Кирила Сазонова у соцмережах. Джерело: Facebook

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Також ми писали, що ситуація в енергетичному секторі змушує компанії пропонувати конкурентні заробітні плати своїм співробітникам. Ринок потребує кваліфікованих спеціалістів, здатних відновлювати мережі після обстрілу. Компанія ДТЕК також забезпечує своїх працівників гідними окладами.