Несколько отпусков в год: кто из работников имеет право и условия

Женщина на отдыхе и расчеты в офисе. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине трудовое законодательство разрешает в период военного положения предоставлять работникам не только ежегодный основной отпуск, но и несколько его видов без сохранения заработной платы. Известно, кто может воспользоваться этим правом и какие условия предусмотрены в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на положения закона № 2136-IX.

Какие предусмотрены ежегодные отпуска с сохранением зарплаты

В условиях военного положения срок ежегодного отпуска может быть ограничен. Обычным работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня.

Некоторые профессии позволяют претендовать на более длительный отпуск. В частности:

Промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности — 24 дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 дня, но не более 28 дней; Работникам лесной промышленности и лесного хозяйства, государственных заповедников, национальных парков — до 28 дней; Военизированному личному составу горноспасательных частей — 30 дней; Работникам образовательных учреждений — до 56 дней в порядке, утверждаемом правительством; Лицам с инвалидностью I и II групп — 30 дней, лицам с инвалидностью III группы — 26 дней.

В то же время в период действия военного положения работодатель имеет право отказать работникам в предоставлении отпуска.

Кто может получить несколько видов отпусков в год

Во время военного положения нормы законодательства также предусматривают несколько видов отпусков без сохранения заработной платы. В частности, такая возможность доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или работников, выехавших за границу. Такие работники имеют законное право на неоплачиваемый отпуск после использования 90 дней.

В соответствии с законом "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", второй неоплачиваемый отпуск предусмотрен для работника, который:

выехал за пределы Украины;

получил статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Второй раз отпуск без сохранения заработной платы и без ограничения его продолжительности работодатель может предоставить исключительно по "соглашению сторон".

Такой отпуск может быть предоставлен:

исключительно по заявлению работника;

с согласия руководства;

может быть оформлен любое количество раз;

предоставляется на любой срок в течение военного положения.

При этом руководство имеет право как согласиться, так и отказать работнику в предоставлении второго неоплачиваемого отпуска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если работник отказывается подписывать приказ об отпуске, работодатель имеет право составить акт об отказе от ознакомления с приказом. Согласно законодательству, отпуск можно считать предоставленным законно даже без подписи работника. То есть компания должна предоставить его в принудительном порядке, ведь в противном случае грозит ответственность. Закон предусматривает обязательное соблюдение графиков отпусков.

Также Новини.LIVE рассказывали, как оплачивается труд несовершеннолетних работников. Таких граждан приравнивают по правам к совершеннолетним, однако в вопросах охраны труда, графика работы и отпусков предусмотрены льготы. Среди преимуществ: за выполнение полной нормы труда выплачивают полную сумму зарплаты, как и взрослым.