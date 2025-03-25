Рост цен в Украине — как за год подорожала продуктовая корзина

Как выросли цены на продуктовую корзину за год. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине растет уровень инфляции, что приводит к повышению цен на большинство продуктов питания. Стоимость товаров за последний год существенно увеличилась. Такая тенденция, вероятно, сохранится и в дальнейшем. Однако на фоне общего подорожания некоторые продукты могут подешеветь из-за сезонных колебаний цен.

Новини.LIVE подсчитали, на сколько подорожала продуктовая корзина в Украине с марта 2024 года и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

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Для сравнения цен на продуктовую корзину мы использовали статистические данные сайта "Минфин". В составе базовой продуктовой корзины мы учли: хлеб, молоко, куриное филе, говядину, картофель, рис, сыр, яблоки, бананы, помидоры, лук и яйца.

Цены на продукты в Украине. Графика: Новини.LIVE

Продуктовая корзина в Украине за год значительно подорожала. Особенно заметно цены выросли на фрукты, овощи и молочную продукцию. В среднем стоимость продуктов в Украине за год выросла на 25-30%, впрочем, есть и исключения.

Больше всего подорожали яблоки. Их цена выросла на 106,4% (с 20,49 грн до 42,31 грн за кг). Это самый высокий показатель среди всех продуктов. Стоимость помидоров, картофеля и молока также выросла более чем на 30%.

Меньше всего подорожали: лук репчатый - цена выросла всего на 1,4% (с 16,27 грн до 16,50 грн за кг); Рис — подорожал на 3,9% (с 56,67 грн до 58,93 грн за кг) и твердый сыр — рост на 5,4% (с 499,10 грн до 526,32 грн за кг).

Что происходит с ценами в Украине

В феврале 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 13,4% в годовом измерении, а цены за месяц выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, в феврале подорожание сырых пищевых продуктов ускорилось. Под влиянием невысоких прошлогодних урожаев заметно выросли в цене фрукты, отдельные продукты животноводства, мука и крупы.

В то же время темпы роста цен на овощи замедлились благодаря увеличению импорта, поступлению тепличной продукции и снижению спроса на некоторые позиции. Свинина, курятина и сахар реализуются близко к ценам, установленным в странах-торговых партнерах, что связано с большими объемами экспорта.

"Подорожание обработанных продовольственных товаров в феврале ускорилось до 16,7%. Такая динамика объясняется увеличением расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику. Высокими темпами дорожали хлеб, масло, мясо и молокопродукты", — пояснили в НБУ.

Там добавили, что быстрое повышение цен связано с последствиями неблагоприятных урожаев 2024 года, а также ростом производственных затрат на энергообеспечение и оплату труда.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, несмотря на меры, которые принимает Национальный банк Украины, инфляция, вероятно, продолжит расти. Он также считает, что НБУ дополнительно укрепляет гривну, поскольку уровень обменного курса непосредственно влияет на стоимость импортных товаров. Пендзин добавил, что на цены также влияют обстрелы украинской энергосистемы, ведь они приводят к удорожанию энергоресурсов, и это соответственно сказывается на себестоимости продукции.

"То есть есть объективные вещи, есть способы каким-то образом успокоить общий процесс роста цен. Но я думаю, что максимум, что сделает Национальный банк Украины — это замедлит рост инфляции. Она все равно будет немножечко расти, и это ничего бы не было страшного, если бы не замороженные социальные стандарты. Мы с вами знаем, что у нас ни минимальная заработная плата, ни прожиточный минимум в этом году расти не будет. А как следствие, социальные платежи будут по сути без изменений. Слава Богу, хоть проиндексировали пенсии, потому что они финансируются не из бюджета, а из пенсионного фонда", — отметил эксперт.

По данным аналитиков Всеукраинского аграрного совета в ближайшее время в Украине может подорожать сахар. В среднем цены производителей на этот продукт сейчас колеблются в пределах 24,60-25,30 грн/кг.

Как отмечается, на данный момент многие заводы выкупают квоты на поставку в европейские страны. При этом украинские производители адаптировались к внешним рынкам еще до открытия ЕС. Они экспортируют продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы способствует дальнейшему росту цен.

"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг с НДС", — считают аналитики.

На фоне роста цен на большинство товаров, который пока еще не удается сдержать даже усилиям НБУ, в марте ожидается снижение стоимости некоторых продуктов на 2,5-5%. В эту категорию попадут молоко и молочные изделия — сливочное масло, сыр и творог.

Согласно прогнозу ведущего научного сотрудника отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Ивана Свиноуса, снижение цен обусловлено увеличением производства молока. Весной много коров приносят потомство, что способствует росту объемов молочной продукции.

Дополнительным фактором станет ограниченный потребительский спрос, вызванный низкой покупательной способностью населения. Эти причины в совокупности приведут к снижению закупочных цен на молочные продукты независимо от их разновидности.

При этом, как отмечает Свиноус, дальнейшему удешевлению молочной продукции будут препятствовать такие факторы, как рост стоимости энергоносителей, инфляция в стране и дефицит качественного молочного сырья.

"Дальнейший рост цен на электроэнергию, топливо и другие входные материальные ресурсы, используемые для производства молочных продуктов, будут сдерживать существенное снижение цен на них в розничной сети. Однако, учитывая ограниченность покупательной способности населения, а также специфическую характеристику молокопродукции — ограниченный срок ее реализации — прогнозируется незначительное снижение розничных цен", — написал эксперт.

Свиноус добавил, что пастеризованное молоко с жирностью 2,5% может стоить 39,4 грн/кг (-2,5%), сливочное масло с жирностью 72,5% — 328,6 грн/кг (-5%), а сыр с жирностью 9% — 152 грн/кг (-4%).

Напомним, стало известно какие продукты больше всего подорожали и подешевели в Украине в 2025 году. Среди лидеров по росту цены - лимоны, укроп и петрушка.

Также мы писали, что будет со стоимостью яиц в апреле. В январе произошел небольшой спад стоимости этого продукта, но с февраля мы можем наблюдать восходящий тренд.