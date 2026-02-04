Неофициальный труд — новые размеры штрафов и можно ли избежать во время войны

Работница в офисе. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения специалисты Налоговой службы продолжают осуществлять фактические проверки предприятий, в результате которых выявляют такие нарушения как продажа подакцизных товаров без фискальных чеков, работу без кассовых аппаратов и ненадлежащее оформление работников. В частности, взыскания за незадекларированный труд существенно выросли в 2026 году.

О том, к каким нарушениям прибегают работодатели и какое предусмотрено наказание, рассказывают Новини.LIVE.

Неоформленный труд остается в топе нарушений предприятий

Осуществление плановых проверок происходит согласно годовому плану, который утверждают органы госнадзора (контроля) не позднее 1 декабря года, предшествующего запланированному.

Несмотря на действие действующего моратория на проверки, контролирующие органы уже опубликовали планы проверок в начале года.

По данным ГНС, самыми распространенными нарушениями остаются:

торговля подакцизными товарами без фискальных чеков;

осуществление расчетов без РРО;

несоответствие программирования наименованиям, ценам и количеству товаров в кассовой технике;

привлечение наемных лиц без официального оформления трудовых отношений.

Налоговики осуществляют контроль на рынке, учитывая решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о правовых и организационных мерах по мораторию на осуществление безосновательных проверок и вмешательства госорганов в деятельность бизнеса, на основе риск-ориентированных подходов.

В частности, наличие неоформленных работников находится в топе нарушений, которые налоговая фиксирует во время фактических проверок и в дальнейшем предоставляет данные в Государственную службу по вопросам труда.

Как правило, для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе первое нарушение обходится в форме предупреждения в соответствии со ст. 265 Кодекса законов о труде, однако последующие нарушения предусматривают взыскание в 30 минимальных зарплат (минималка в 2026 году составляет 8647 грн, поэтому размер штрафа равен 259 410 грн). Для предпринимателей на общей системе сразу предусмотрен штраф в 10 минимальных зарплат (86 470 грн).

Что необходимо знать, чтобы избежать штрафа

В период военного положения действует специальная норма закона №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" ч. 3 ст. 16. В случае полноценного выполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате внеплановых мероприятий госконтроля, штрафы, предусмотренные ст. 265 Кодекса законов о труде, не применяются.

Важным является устранение всех нарушений в срок, определенном в предписании Госслужбы по вопросам труда, если речь идет о неоформленных работниках. А именно:

Оформление заявления и приказа о приеме на работу, подписание трудового договора с работником; Подача в налоговую уведомления о принятии работника на работу; Начисление и уплата налогов; Предоставление Гоструда всех запрашиваемых документов.

