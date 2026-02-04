Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Неоформленный труд — можно ли избежать штрафа во время войны

Неоформленный труд — можно ли избежать штрафа во время войны

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 14:30
Неофициальный труд — новые размеры штрафов и можно ли избежать во время войны
Работница в офисе. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения специалисты Налоговой службы продолжают осуществлять фактические проверки предприятий, в результате которых выявляют такие нарушения как продажа подакцизных товаров без фискальных чеков, работу без кассовых аппаратов и ненадлежащее оформление работников. В частности, взыскания за незадекларированный труд существенно выросли в 2026 году.

О том, к каким нарушениям прибегают работодатели и какое предусмотрено наказание, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Неоформленный труд остается в топе нарушений предприятий

Осуществление плановых проверок происходит согласно годовому плану, который утверждают органы госнадзора (контроля) не позднее 1 декабря года, предшествующего запланированному.

Несмотря на действие действующего моратория на проверки, контролирующие органы уже опубликовали планы проверок в начале года.

По данным ГНС, самыми распространенными нарушениями остаются:

  • торговля подакцизными товарами без фискальных чеков;
  • осуществление расчетов без РРО;
  • несоответствие программирования наименованиям, ценам и количеству товаров в кассовой технике;
  • привлечение наемных лиц без официального оформления трудовых отношений.

Налоговики осуществляют контроль на рынке, учитывая решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о правовых и организационных мерах по мораторию на осуществление безосновательных проверок и вмешательства госорганов в деятельность бизнеса, на основе риск-ориентированных подходов.

В частности, наличие неоформленных работников находится в топе нарушений, которые налоговая фиксирует во время фактических проверок и в дальнейшем предоставляет данные в Государственную службу по вопросам труда.

Как правило, для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе первое нарушение обходится в форме предупреждения в соответствии со ст. 265 Кодекса законов о труде, однако последующие нарушения предусматривают взыскание в 30 минимальных зарплат (минималка в 2026 году составляет 8647 грн, поэтому размер штрафа равен 259 410 грн). Для предпринимателей на общей системе сразу предусмотрен штраф в 10 минимальных зарплат (86 470 грн).

Что необходимо знать, чтобы избежать штрафа

В период военного положения действует специальная норма закона №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" ч. 3 ст. 16. В случае полноценного выполнения предписаний об устранении нарушений, выявленных в результате внеплановых мероприятий госконтроля, штрафы, предусмотренные ст. 265 Кодекса законов о труде, не применяются.

Важным является устранение всех нарушений в срок, определенном в предписании Госслужбы по вопросам труда, если речь идет о неоформленных работниках. А именно:

  1. Оформление заявления и приказа о приеме на работу, подписание трудового договора с работником;
  2. Подача в налоговую уведомления о принятии работника на работу;
  3. Начисление и уплата налогов;
  4. Предоставление Гоструда всех запрашиваемых документов.

Ранее мы писали, надо ли информировать ТЦК о работе по совместительству. Объяснение военнообязанным сделали юристы.

Еще сообщалось, как в Украине вырос размер гарантированной почасовой оплаты труда. Речь идет об уровне, ниже которого работодатели не могут платить.

работа деньги штрафы работодатели
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации