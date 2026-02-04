Відео
Головна Фінанси Неоформлена праця — чи можна уникнути штрафу під час війни

Неоформлена праця — чи можна уникнути штрафу під час війни

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 14:30
Неофіційна праця — нові розміри штрафів та чи можна уникнути під час війни
Працівниця в офісі. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану фахівці Податкової служби продовжують здійснювати фактичні перевірки підприємств, у результаті яких виявляють такі порушення як продаж підакцизних товарів без фіскальних чеків, роботу без касових апаратів та неналежне оформлення працівників. Зокрема, стягнення за незадекларовану працю суттєво зросли у 2026 році.

Про те, до яких порушень вдаються роботодавці та яке передбачене покарання, розповідають Новини.LIVE

Читайте також:

Неоформлена праця залишається у топі порушень підприємств

Здійснення планових перевірок відбувається згідно з річним планом, який затверджують органи держнагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує запланованому. 

Попри дію чинного мораторію на перевірки, контролюючі органи вже опублікували плани перевірок на початку року.

За даними ДПС, найпоширенішими порушеннями залишаються:

  • торгівля підакцизними товарами без фіскальних чеків;
  • здійснення розрахунків без РРО;
  • невідповідність програмування найменуванням, цінам і кількості товарів у касовій техніці;
  • залучення найманих осіб без офіційного оформлення трудових відносин.

Податківці здійснюють контроль на ринку, враховуючи рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про правові та організаційні заходи щодо мораторію на здійснення безпідставних перевірок та втручання держорганів у діяльність бізнесу, на основі ризик-орієнтованих підходів.

Зокрема, наявність неоформлених працівників перебуває в топі порушень, які податкова фіксує під час фактичних перевірок та у подальшому надає дані у Державну службу з питань праці.

Як правило, для фізосіб-підприємців на спрощеній системі перше порушення обходиться у формі попередження відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю, проте наступні порушення передбачають стягнення у 30 мінімальних зарплат (мінімалка у 2026 році становить 8647 грн, тому розмір штрафу дорівнює 259 410 грн). Для підприємців на загальній системі одразу передбачений штраф у 10 мінімальних зарплат (86 470 грн). 

Що необхідно знати, щоб уникнути штрафу

У період воєнного стану діє спеціальна норма закону №2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" ч. 3 ст. 16. У разі повноцінного виконання приписів про усунення порушень, виявлених у результаті позапланових заходів держконтролю, штрафи, передбачені ст. 265 Кодексу законів про працю, не застосовуються.

Важливим є усунення всіх порушення у термін, визначений у приписі Держслужби з питань праці, якщо мова йде про неоформлених працівників. А саме:

  1. Оформлення заяви та наказу про прийняття на роботу, підписання трудового договору з працівником;
  2. Подання до податкової повідомлення про прийняття працівника на роботу;
  3. Нарахування та сплата податків;
  4. Надання Держпраці всіх запитуваних документів.

Раніше ми писали, чи треба інформувати ТЦК про роботу за сумісництвом. Пояснення військовозобов’язаним зробили юристи. 

Ще повідомлялося, як в Україні зріс розмір гарантованої погодинної оплати праці. Йдеться про рівень, нижче якого роботодавці не можуть платити.  

робота гроші штрафи роботодавці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
