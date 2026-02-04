Неофіційна праця — нові розміри штрафів та чи можна уникнути під час війни

Працівниця в офісі. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану фахівці Податкової служби продовжують здійснювати фактичні перевірки підприємств, у результаті яких виявляють такі порушення як продаж підакцизних товарів без фіскальних чеків, роботу без касових апаратів та неналежне оформлення працівників. Зокрема, стягнення за незадекларовану працю суттєво зросли у 2026 році.

Про те, до яких порушень вдаються роботодавці та яке передбачене покарання, розповідають Новини.LIVE.

Неоформлена праця залишається у топі порушень підприємств

Здійснення планових перевірок відбувається згідно з річним планом, який затверджують органи держнагляду (контролю) не пізніше 1 грудня року, що передує запланованому.

Попри дію чинного мораторію на перевірки, контролюючі органи вже опублікували плани перевірок на початку року.

За даними ДПС, найпоширенішими порушеннями залишаються:

торгівля підакцизними товарами без фіскальних чеків;

здійснення розрахунків без РРО;

невідповідність програмування найменуванням, цінам і кількості товарів у касовій техніці;

залучення найманих осіб без офіційного оформлення трудових відносин.

Податківці здійснюють контроль на ринку, враховуючи рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про правові та організаційні заходи щодо мораторію на здійснення безпідставних перевірок та втручання держорганів у діяльність бізнесу, на основі ризик-орієнтованих підходів.

Зокрема, наявність неоформлених працівників перебуває в топі порушень, які податкова фіксує під час фактичних перевірок та у подальшому надає дані у Державну службу з питань праці.

Як правило, для фізосіб-підприємців на спрощеній системі перше порушення обходиться у формі попередження відповідно до ст. 265 Кодексу законів про працю, проте наступні порушення передбачають стягнення у 30 мінімальних зарплат (мінімалка у 2026 році становить 8647 грн, тому розмір штрафу дорівнює 259 410 грн). Для підприємців на загальній системі одразу передбачений штраф у 10 мінімальних зарплат (86 470 грн).

Що необхідно знати, щоб уникнути штрафу

У період воєнного стану діє спеціальна норма закону №2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" ч. 3 ст. 16. У разі повноцінного виконання приписів про усунення порушень, виявлених у результаті позапланових заходів держконтролю, штрафи, передбачені ст. 265 Кодексу законів про працю, не застосовуються.

Важливим є усунення всіх порушення у термін, визначений у приписі Держслужби з питань праці, якщо мова йде про неоформлених працівників. А саме:

Оформлення заяви та наказу про прийняття на роботу, підписання трудового договору з працівником; Подання до податкової повідомлення про прийняття працівника на роботу; Нарахування та сплата податків; Надання Держпраці всіх запитуваних документів.

