Надбавка к пенсии для доноров крови: кто ее больше не будет получать

Пожилые люди держатся за руки. Фото: Новини.LIVE

С 2026 года в Украине не будут устанавливать надбавку к пенсии новым почетным донорам крови. Ежемесячная доплата сохранится только для тех граждан, которые получили это звание до внедрения изменений. Речь идет о доплате в размере 321 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови".

Кто будет получать надбавку

В документе предусмотрели переходный механизм защиты тех украинцев, которым предоставили статус "почетный донор крови" до 25 января 2026 года. Эта категория людей продолжит получать надбавку без каких-либо изменений.

Итак, нововведения касаются тех граждан, которые планируют получить статус почетного донора. Размер надбавки зависит от прожиточного минимума.

Каков размер надбавки к пенсии для доноров крови

Ежемесячная доплата составляет 10% прожиточного минимума на одного человека. В 2026 году — это 321 гривна. Статус почетного донора получали люди, которые бесплатно сдавали кровь. Его, в частности, предоставляли тем, кто сдавал 40 максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы крови.

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Что еще стоит знать

Напомним, что за проживание или работу в населенных пунктах, которые признаны горными, украинцы могут получить 20% надбавки к пенсионным выплатам. Для этого люди должны получить специальное удостоверение в местном органе самоуправления и предоставить документ ПФУ. Кроме пенсии, на 20% растут некоторые виды государственной социальной помощи и стипендии.

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсию украинцам назначают на основании страхового стажа. У многих украинцев возникают проблемы с выплатами, поскольку они много лет работали неофициально. Это означает, что за них не платились взносы, поэтому размер пенсии может быть малым.

Также Новини.LIVE рассказывали об изменениях в выплатах чернобыльских пенсий. Так, правительство хочет осуществить комплексную реформу и нормировать выплаты, доплаты и повышения чернобыльцам.