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Деяким українцям скасували одну із надбавок до пенсії

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 08:45
Надбавка до пенсії для донорів крові: хто її більше не отримуватиме
Люди похилого віку тримаються за руки. Фото: Новини.LIVE

З 2026 року в Україні не встановлюватимуть надбавку до пенсії новим почесним донорам крові. Щомісячна доплата збережеться лише для тих громадян, які отримали це звання до впровадження змін. Йдеться про доплату у розмірі 321 гривень.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".

Хто отримуватиме надбавку

У документі передбачили перехідний механізм захисту тих українців, яким надали статус "почесний донор крові" до 25 січня 2026 року. Ця категорія людей продовжить отримувати надбавку без будь-яких змін. 

Отже, нововведення стосуються тих громадян, які планують отримати статус почесного донора. Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму.

Яким є розмір надбавки до пенсії для донорів крові

Щомісячна доплата становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. У 2026 році — це 321 гривня. Статус почесного донора отримували люди, які безоплатно здавали кров. Його, зокрема, надавали тим, хто здавав 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми крові.

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Що ще варто знати 

Нагадаємо, що за проживання чи роботу у населених пунктах, які визнані гірськими, українці можуть отримати 20% надбавки до пенсійних виплат. Для цього люди мають отримати спеціальне посвідчення у місцевому органі самоврядування і надати документ ПФУ. Крім пенсії, на 20% зростають деякі види державної соціальної допомоги та стипендії. 

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію українцям призначають на підставі страхового стажу. В багатьох українців виникають проблеми з виплатами, оскільки вони багато років працювали неофіційно. Це означає, що за них не сплачувалися внески, тож розмір пенсії може бути малим. 

Також Новини.LIVE розповідали про зміни у виплатах чорнобильських пенсій. Так, уряд хоче здійснити комплексну реформу та унормувати виплати, доплати та підвищення чорнобильцям.

грошова допомога пенсія надбавки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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