Надбавка до пенсії для донорів крові: хто її більше не отримуватиме

Деяким українцям скасували одну із надбавок до пенсії
З 2026 року в Україні не встановлюватимуть надбавку до пенсії новим почесним донорам крові. Щомісячна доплата збережеться лише для тих громадян, які отримали це звання до впровадження змін. Йдеться про доплату у розмірі 321 гривень.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закону України "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові".
Хто отримуватиме надбавку
У документі передбачили перехідний механізм захисту тих українців, яким надали статус "почесний донор крові" до 25 січня 2026 року. Ця категорія людей продовжить отримувати надбавку без будь-яких змін.
Отже, нововведення стосуються тих громадян, які планують отримати статус почесного донора. Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму.
Яким є розмір надбавки до пенсії для донорів крові
Щомісячна доплата становить 10% прожиткового мінімуму на одну особу. У 2026 році — це 321 гривня. Статус почесного донора отримували люди, які безоплатно здавали кров. Його, зокрема, надавали тим, хто здавав 40 максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми крові.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що за проживання чи роботу у населених пунктах, які визнані гірськими, українці можуть отримати 20% надбавки до пенсійних виплат. Для цього люди мають отримати спеціальне посвідчення у місцевому органі самоврядування і надати документ ПФУ. Крім пенсії, на 20% зростають деякі види державної соціальної допомоги та стипендії.
Раніше Новини.LIVE писали, що пенсію українцям призначають на підставі страхового стажу. В багатьох українців виникають проблеми з виплатами, оскільки вони багато років працювали неофіційно. Це означає, що за них не сплачувалися внески, тож розмір пенсії може бути малим.
Також Новини.LIVE розповідали про зміни у виплатах чорнобильських пенсій. Так, уряд хоче здійснити комплексну реформу та унормувати виплати, доплати та підвищення чорнобильцям.