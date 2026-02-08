Поддержка во время блэкаутов — некоторым украинцам бесплатно предоставят зарядные станции

Портативная зарядная станция. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В связи с систематическими отключениями света правительство приняло решение обеспечить бесплатно портативными зарядными станциями некоторых украинцев. Речь идет о родителях и опекунах детей с инвалидностью.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто сможет получить зарядные станции

Постановление Кабинета министров Украины № 107 "О внесении изменений в Порядок использования средств государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации", принятое 28 января 2026 года, предусматривает бесплатную передачу в собственность одному из родителей, опекуну или другому законному представителю ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Речь идет об опекунах и законных представителях:

детей-сирот;

детей, лишенных родительской опеки;

детей, оставшихся без родительской опеки.

Помощь предоставляется при условии, что ребенку на момент подачи заявления еще не исполнилось 18 лет.

Как получить зарядную станцию

Закупать зарядные станции будет акционерное общество "Фонд декарбонизации Украины", а выдавать их будут в отделениях Укрпошты.

Чтобы получить бесплатно зарядную станцию, надо обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд Украины

В заявлении необходимо указать следующие данные:

об одном из родителей, опекуне или законном представителе (ФИО, дата рождения, ИНН, серию и номер паспорта, место жительства, индекс, номер телефона);

о ребенке с инвалидностью подгруппы А, которому на момент подачи заявления не исполнилось 18 лет (ФИО, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении или паспорта);

сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Заявление на получение портативной зарядной станции формируется отдельно по каждому ребенку. Подать заявление необходимо до 1 апреля 2026 года.

Ранее мы рассказывали, какие льготы могут оформить многодетные семьи в 2026 году.

Также узнавайте, кому государство выплатит финансовую помощь из-за блэкаутов.