Підтримка під час блекаутів — деяким українцям безплатно нададуть зарядні станції

Портативна зарядна станція. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У зв'язку з систематичними відключеннями світла уряд прийняв рішення забезпечити безплатно портативними зарядними станціями деяких українців. Йдеться про батьків та опікунів дітей з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто зможе отримати зарядні станції

Постанова Кабінету міністрів України № 107 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації", ухвалена 28 січня 2026 року, передбачає безоплатну передачу у власність одному з батьків, опікуну або іншому законному представнику дитини з інвалідністю підгрупи А.

Йдеться про опікунів та законних представників:

дітей-сиріт;

дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які залишилися без батьківського піклування.

Допомога надається за умови, що дитині на момент подання заяви ще не виповнилося 18 років.

Як отримати зарядну станцію

Закуповуватиме зарядні станції акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України", а видаватимуть їх у відділеннях Укрпошти.

Щоб отримати безоплатно зарядну станцію, треба звернутися з відповідною заявою до Пенсійного фонду України

У заяві необхідно вказати такі дані:

про одного з батьків, опікуна або законного представника (ПІБ, дата народження, ІПН, серію та номер паспорта, місце проживання, індекс, номер телефону);

про дитину з інвалідністю підгрупи А, якій на час подання заяви не виповнилося 18 років (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження або паспорта);

відомості з медичного висновку про дитину з інвалідністю.

Заява на отримання портативної зарядної станції формується окремо щодо кожної дитини. Подати заяву необхідно до 1 квітня 2026 року.

