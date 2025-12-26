Видео
Україна
Главная Финансы Некоторые украинцы получат разовую помощь в 50 000 грн

Некоторые украинцы получат разовую помощь в 50 000 грн

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 17:35
Правительство установило новую помощь для освобожденных из плена — кому выплатят 50 000 грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины принял постановление о поддержке гражданских украинцев, освобожденных из российского плена. Документ в частности предусматривает выплаты разовой помощи в 50 000 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Читайте также:

Условия получения денежной помощи

Гражданские, незаконно лишенные свободы, которые вернулись на территорию Украины, смогут подать заявку на выплаты в Минразвития, как пояснили в ведомстве.

К заявлению обязательно нужно предоставить справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины.

Также необходимо приложить документ, подтверждающий информацию о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве. Такой документ можно получить, обратившись в правоохранительные органы.

Вопрос об освобожденных гражданских, которым Комиссия не установила факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будут рассматриваться отдельно, специально созданной межведомственной комиссией.

Когда начнут выплачивать 50 000 грн

Принятое правительством постановление о поддержке гражданских украинцев, освобожденных из российского плена, вступает в силу 01 января 2026 года. Сейчас в соответствии с принятым документом дорабатывается механизм принятия заявлений. Полный перечень необходимых документов и форма заявления будет обнародован на сайте Минразвития.

Механизм государственной поддержки гражданских лиц, которых РФ незаконно лишила свободы, вводится на период действия военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены.

Ранее мы рассказывали, что некоторые семьи, пострадавшие от боевых действий, смогут получить до 43 000 грн помощи.

Также узнавайте, при каких обстоятельствах прекращают выплаты семье пленного воина.

выплаты пленные денежная помощь гражданские обмен пленными
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
