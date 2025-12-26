Уряд встановив нову допомогу для звільнених з полону — кому виплатять 50 000 грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про підтримку цивільних українців, звільнених з російського полону. Документ зокрема передбачає виплати разової допомоги у 50 000 грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Умови отримання грошової допомоги

Цивільні, незаконно позбавлені свободи, які повернулися на територію України зможуть подати заявку на виплати до Мінрозвитку, як пояснили у відомстві.

До заяви обовʼязково потрібно надати довідку від Обʼєднаного Центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України.

Також необхідно додати документ, що підтверджує інформацію про те, що особа визнана потерпілою у кримінальному провадженні. Такий документ можна отримати, звернувшись до правоохоронних органів.

Питання щодо звільнених цивільних, яким Комісія не встановила факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, розглядатимуться окремо, спеціально створеною міжвідомчою комісією.

Коли почнуть виплачувати 50 000 грн

Ухвалена урядом постанова про підтримку цивільних українців, звільнених з російського полону набирає чинності 01 січня 2026 року. Наразі, відповідно до ухваленого документа допрацьовується механізм прийняття заяв. Повний перелік необхідних документів та форму заяви буде оприлюднено на сайті Мінрозвитку.

Механізм державної підтримки цивільних осіб, яких РФ незаконно позбавила свободи, запроваджується на період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення або скасування.

