Нафтогаз предупредил о появлении неправильных сумм в платежках за газ по вине клиентов — что надо знать

Коммунальные платежки на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители природного газа иногда могут получать некорректную информацию в счетах за голубое топливо. В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, почему возникают разногласия и как избежать.

Об этом говорится на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Некоторые клиенты Нафтогаза пишут о неправильных суммах и долгах за потребленный газ. Так, в одном из случаев в квартире никто не проживал уже почти три года, а суммы указаны не те.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" отметили, что для отображения правильной информации в счетах за природный газ, граждане должны ежемесячно снимать фактические показания счетчика газа и до 5 числа включительно их передавать, даже если в квартире никто не проживает.

Своевременная передача данных счетчика газа с 28 по 5 число обеспечит формирование объема потребления с учетом переданных показателей.

Согласно действующему законодательству, в случае неполучения показаний счетчика до 6 числа месяца, следующего за расчетным, и при условии, что счетчик не оснащен средствами дистанционной передачи данных, фактический объем потребленного газа определит оператор ГРМ расчетным путем, исходя из группы потребления потребителя и его среднегодового объема потребления природного газа за последние 12 календарных месяцев.

Обязательство потребителей передавать данные счетчиков прописано в пункте 4 главы 4 раздела ІХ Кодекса газораспределительных систем, утвержденного постановлением НКРЕКП от 30.09.2015 № 2494.

Там указано, что "бытовой потребитель, который по условиям договора распределения природного газа рассчитывается по счетчику газа, обязан ежемесячно по состоянию на 01 число месяца снимать фактические показатели счетчика газа и в течение пяти суток (до 05 числа включительно) предоставлять их Оператору ГРМ способами, определенными договором распределения природного газа".

"Важно передавать показания газового счетчика каждый месяц, чтобы избежать начисления по средней норме потребления", — пояснили в компании.

Как передать данные счетчика

Граждане должны присылать показатели со счетчика до 5 числа включительно с помощью:

личного кабинета ГК "Нафтогаз Украины";

чат-бота GASUA в Viber или Telegram;

сообщения на номер 4647;

сайта gas.ua без регистрации.

Ранее мы писали, что цена на природный газ в Украине для коммерческой сферы будет расти в 2025 году. В то же время, тарифы для простых потребителей останутся на уровне предыдущего года.

Также мы рассказывали, что у украинских водоканалов накопились долги за электричество по всей стране на значительную сумму. Как правило, перекладывали все расходы на тарифы, однако регулятор не утвердил объективный обоснованный тариф.