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Недоступные пенсии — почему придется работать на пять лет дольше

24 июня 2024 08:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Право на пенсию в Украине — гражданам придется работать гораздо дольше
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине с 2017 года ежегодно ужесточаются требования к назначению пенсионных выплат. Так, чтобы иметь право выхода на заслуженный отдых в 2028 году, придется работать на пять лет дольше.

Об этом говорится в материале "Oboz.ua.

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Ужесточение требований к праву на пенсию

Так, в 2024 году требования для пенсии ужесточились, а именно к страховому стажу, который вырос на 12 месяцев. Чтобы выйти на пенсию, необходимо иметь минимум 31 год стажа. До 2028 года показатель должен повыситься до 35 лет.

Речь идет о возможности выхода на пенсию в 60 лет. Тем, кому не удастся достичь этого требования, будут работать до 63 или 65 лет.

Чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно иметь непрерывный страховой стаж работы минимум 25 лет.

При этом работа должна быть официально оформлена и за это время работодатель должен осуществлять соответствующие взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Сколько человек не выйдет на пенсию вовремя

По словам специалистов, сейчас нет актуальной информации о том, сколько украинских граждан не смогут выйти на пенсию в 60 лет до 2028-го.

Последние данные, которые собрали около семи лет назад, в настоящее время устарели из-за изменений от пандемии коронавируса и полномасштабной войны. По старым расчетам, до 2028-го около 45% граждан этого возраста не смогут выйти на пенсию в 60 лет и будут работать до 65-ти.

Сейчас в стране действует:

  • солидарная система, то есть "первый уровень" пенсионной системы;
  • добровольная накопительная, то есть "третий уровень".

В то время как обязательную накопительную пенсию ("второй уровень") до сих пор не ввели. Последняя — распространенная практика во многих развитых странах, по информации Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ сообщает о возможности для пожилых людей получить дополнительную денежную помощь. В рамках программы от ООН выплаты предоставят пенсионерам, проживающим на территориях активных или вероятных боевых действий.

Также мы писали, что физлица в Украине, занимающиеся предпринимательской деятельностью, имеют возможность выйти на пенсию после достижения пенсионного возраста. Размер пенсионных выплат для таких лиц зависит от продолжительности страхового стажа и суммы уплаченных пенсионных взносов.

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