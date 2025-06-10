Что делать в случае кражи вещей из камеры хранения — украинцам объяснили

Покупатель в магазине держит пакет с фруктами. Фото: УНИАН

Когда человек посещает супермаркет, то может оставить свои вещи в камере хранения. Однако не все украинцы знают, что делать в случае потери имущества.

Редакция Новини.LIVE объясняет, какие права есть у покупателей, которые оставляют свои вещи в камерах хранения во время посещения магазина.

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Как пояснили специалисты Госпродпотребслужбы, по статье 937 (часть 3) Гражданского кодекса Украины, ответственность за хранение вещей несет администрация заведения.

"В случае их потери хранитель должен возместить все убытки в размере их стоимости. Поэтому если ваши вещи исчезли из камеры хранения — сразу же вызывайте администрацию заведения и полицию", — говорится в сообщении.

Когда полиция будет на месте, нужно подробно рассказать правоохранителям о вещах, которые вы положили в камеру хранения. Ваши слова должны быть зафиксированы документально.

Если в магазине не согласятся добровольно удовлетворить требование покупателя, тогда получить компенсацию убытков можно через суд.

Интересно, что иногда торговые заведения заранее предупреждают посетителей, что не берут на себя ответственность за потерю личных вещей. Однако это является нарушением прав покупателей.

О чем еще стоит знать

Украинцы могут жаловаться на недобросовестных продавцов, которые реализовали товар с недостатками. Так, у потребителя есть право обратиться с жалобой к продавцу или соответствующим органам контроля в любое время после выявления нарушения. К тому же он может обменять товар в течение 14 дней после покупки.

Напомним, украинцы могут возвращать магазинам непригодные или опасные для употребления пищевые продукты. Известно, сколько есть дней на возврат товара.

Также мы рассказывали, как обжаловать покупку или вернуть товар, если приобрели его в социальной сети у продавца, у которого нет ФЛП.