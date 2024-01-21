Цены в Буковеле в январе 2024 года. Сколько стоят зимние развлечения в Буковеле

Зимние развлечения. Фото: lyzovani.cz

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Буковель является самым популярным курортом Украины, расположенным среди живописных пейзажей карпатских гор. Несмотря на то, что большинство украинцев едут в Буковель, чтобы прокатиться на лыжах и сноуборде, курорт является всесезонным и помимо активного отдыха предлагает множество других развлечений. Впрочем, все это веселье, к сожалению, не бесплатное, а некоторые из развлечений могут довольно болезненно ударить по кошельку.

Новини.LIVE рассказывают, какие цены в Буковеле в ресторанах в 2024 году, а также сколько стоят развлечения и дополнительные услуги на курорте.

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Немного о Буковеле и развлечениях

Буковель — относительно молодой украинский курорт, история которого началась в 00-х годах с заключения соглашения о создании туристическо-рекреационного комплекса в Ивано-Франковской области. Этот курорт был практически построен с нуля. Расположенный неподалеку села Поляница, у подножия горы Буковец на высоте 920 метров над уровнем моря, Буковель превратился в живописный курорт, окруженный удивительными пейзажами украинских Карпат, по характеру напоминающий города в Швейцарии или Австрии. Интересно отметить, что его название происходит от сочетания названия горы Буковец, у подножия которой расположен, и названия известного французского лыжного курорта Куршевель.

Многие украинцы едут в Буковель в первую очередь, чтобы прокатиться на лыжах и сноуборде. Впрочем, для искателей других развлечений здесь тоже найдется множество активностей. Во-первых, здесь можно вкусно поесть в одном из многих ресторанов, работающих на курорте; во-вторых, поплавать во всесезонном бассейне и джакузи под открытым небом и конечно не забыть посетить этнопарк, испытать санную трассу и прокатиться на роллеркостере.

Рестораны в Буковели

На территории курорта расположено большое количество ресторанов с украинской и мировой кухней. Например, в NUMO угощают аутентичными карпатскими салатами, домашними колбасками, а также блюдами из рыбы и грибов. Собственно жареный картофель с куриной колбаской обойдется вам в 220 грн, салат с ростбифом — в 280 грн, а закарпатская форель жареная по-гуцульски — в 359 грн.

Osteria Italiana предлагает ознакомиться с гастрономическими традициями Средиземноморья и попробовать итальянскую кухню. Посетителям здесь предложат изготовленную пасту, пиццу на дровах и разнообразное гриль-меню. За пасту лазаньетте с курицей, лисичками и песто вы заплатите 395 грн, пицца с салями и острым перцем обойдется в 495 грн, а стейк рибай стоит здесь 365 грн.

Посетители ресторана Tbiliso найдут широкий выбор традиционных грузинских блюд, приготовленных из свежих местных ингредиентов. Меню Tbiliso включает в себя широкий выбор традиционных грузинских блюд, таких как хинкали, хачапури, лобио, пища и чихиртма. Хачапури по-аджарски здесь обойдется вам в 185 грн, хинкали с телятиной (1 шт.) будет стоить 37 грн, а чачушули (тушеная телятина с томатами и грузинскими специями) — 295 грн.

Также в Буковеле расположен ресторан Rebra BBQ. Здесь можно отведать свиные ребра бейби бек рибс, филе индейки, куриные крылышки, а также разнообразные бургеры. Свиньи ребра гриль здесь обойдутся вам в 145 грн, за говяжьи щеки придется заплатить 275 грн, а за пулд биф бургер со рваной говядиной BBQ — 375 грн.

Цены в ресторанах Буковеля. Инфографика

Этнопарк

Не только по горнолыжным трассам известен Буковель. Здесь также есть этнопарк "Гуцул Лэнд". Одним из украшений парка является этнографический комплекс под открытым небом, известный как скансен. Этот комплекс отличается от обычных музеев своим интерактивным подходом к посетителям. Здесь вы можете погрузиться в атмосферу прошлого, посетив дом, который простоял примерно 200 лет. Вы сможете сесть на старинную скамью и насладиться теплом от пламени в печи, молоть муку из пшеницы в жерновах, ткать коврик на настоящем ткацком станке, а также наблюдать за процессом приготовления сыра в сыроварне.

На территории парка расположен контактный зоопарк, где домашние, экзотические и дикие животные и птицы живут в условиях, близких к природным.

В этнопарке представлены уникальные образцы народной деревянной архитектуры XIX — начала XX века, демонтированные и перемещенные из отдаленных уголков Украинских Карпат. Одним из самых древних артефактов является дом из села Рожанка во Львовской области, датированный периодом между 1860 и 1880 годами. Удивительным музейным экспонатом считается гуцульская изба состоятельных овцеводов из села Ворохта, принадлежащая к концу XIX века. Одним из примечательных объектов и особой гордостью этнопарка является гражда — здание закрытого типа.

Цены:

Полный билет (пн-пт): 300 грн.

Полный билет (сб-вс): 330 грн.

Льготный билет (дети до 12 лет, пенсионеры; пн-пт): 250 грн.

Льготный билет (сб-вс): 280 грн.

Дети до 6 лет, военнослужащие ВСУ — бесплатно.

Цены на развлечения в Буковеле. Инфографика

Родельбан и роллеркостер

Также в Буковеле функционируют родельбан и роллеркостер. Тут расположена первая в Украине всепогодная санная трасса (родельбан) от немецкой компании Wiegand. Трасса имеет отличные характеристики благодаря виражам, поворотам и прыжкам. Аттракцион дает возможность самостоятельно управлять скоростью саней, предназначенных для одного или двух пассажиров.

Общая протяженность трассы составляет 1500 метров, включая скоростной спуск длиной 1000 метров. Санки оборудованы тормозной системой, обеспечивающей точное соблюдение установленной скорости и безопасной дистанции.

Роллеркостер — это также весьма интересный аттракцион для любителей ярких впечатлений. Зиплайн, подвешенный на канатах между деревьями, с подъемами, спусками и крутыми виражами. Аттракция подходит для детей и взрослых. Общая длина линии составляет более 500 м на высоте до 15 м.

Цены на родельбан:

Одна персона: 600 грн.

Тандем (ограничение веса до 150 кг): 1000 грн.

Цены на роллеркостер:

Взрослый билет (по двум трассам): 500 грн.

Детский билет (по двум трассам): 500 грн.

Видео: 200 грн.

Цены на развлечения в Буковеле. Инфографика

Развлечения для детей

Для детей в Буковеле также куча развлечений. Есть и хаски-хаус, где взрослые и дети могут пообщаться и сделать фото или видео с собаками породы "сибирская хаски", и тюбинг длиной 65 м. с всесезонным покрытием, а также санная трасса, длиной около трех километров.

Цены на хаски-хаус:

Взрослые: 200 грн.

Дети до 12 лет: 100 грн.

Фотосессия: 500 грн.

Фотосессия с атрибутикой: 700 грн.

Цены на тюбинг:

1 спуск: 110 грн.

5 спусков: 410 грн.

10 спусков: 680 грн.

Цены на санную трассу:

Взрослый абонемент на 1 спуск: 550 грн.

Взрослый абонемент на 3 часа: 950 грн.

Льготный (с 6 до 12 лет) абонемент на 1 спуск: 450 грн.

Льготный абонемент на 3 часа: 780 грн.

Аренда бахил: 80 грн.

Камера хранения: 80 грн.

Аренда шлема: 80 грн.

Цены на развлечения для детей в Буковели. Инфографика

Цены на другие развлечения и услуги в Буковеле

Обзорные подъемники

Взрослый билет: 300 грн.

Льготный билет: 210 грн.

VIP: 600 грн.

Колесо обзора

Общий билет: 300 грн.

Льготный/детский билет: 210 грн.

Каток

Для взрослых: от 130 до 360 грн. в зависимости от времени заезда и снаряжения.

Для детей (до 12 лет): от 110 до 220 грн. в зависимости от времени заезда и снаряжения.

Занятия с инструктором: 1 человек – 510 грн; 2 человека - 960 грн.

Поддержка 1 сеанса: 150 грн.

Камера хранения: 50 грн.

Носки: 30 грн.

Лыжная школа

Занятие "Уехать за день": 4 160 грн. Доплата за дополнительного райдера: 2080 грн.

Занятие "Покорить синие склоны": 7 600 грн. Доплата за дополнительного райдера: 3800 грн.

Занятие "Попробуй красные склоны": 14 580 грн. Доплата за дополнительного райдера: 7290 грн.

Занятие "Исправляй ошибки": 4 160 грн. Доплата за дополнительного райдера: 2080 грн.

Занятие "Выходи на новый уровень": 7 600 грн. Доплата за дополнительного райдера: 3800 грн.

Напомним, ранее мы писали, как изменились цены в Буковеле после новогодних праздников. Буковель является одним из самых больших горнолыжных курортов восточной Европы, а зимний сезон здесь может длиться с декабря по апрель. Поэтому неудивительно, что многие украинцы выбирают встречать новогодние праздники именно в Буковеле.

Также мы писали во сколько обойдется самый дорогой и самый дешевый номер на новогодний уикенд в Буковеле. Отдых в Буковеле всегда был дорогим по сравнению с другими горнолыжными курортами.